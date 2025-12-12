Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа фактически согласовала украинские удары по «теневому флоту» России.

Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на неназванных американских и украинских чиновников.

Издание отметило, что предыдущий хозяин Белого дома Джо Байден выступал против атак на российскую нефтяную логистику в международных водах, считая, что это приведет к эскалации.

Однако с приходом администрации Трампа политика изменилась, действующий президент США вроде бы не возражал против ударов, а в некоторых случаях даже одобрял предоставление Украине разведданных для поражения объектов российской энергетики.

По информации The Atlantic, несмотря на публичную риторику о желании «мирного урегулирования», Трамп поддержал усилия Украины по причинению ущерба российской нефтяной отрасли.

Издание напомнило в этом контексте, что в октябре администрация Трампа ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла», что парализовало часть российского экспорта и привело к снижению цен на российскую нефть.

При этом США признают риски для глобального рынка, но считают удары важным инструментом давления на Путина.

Как отмечает издание, Вашингтон рассчитывает, что ослабление нефтяной логистики России заставит Кремль активнее искать пути переговоров.

Бывший украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, который ранее выступал против атак на гражданские суда, теперь считает такую эскалацию оправданной. «Если это заставит Путина сесть за стол переговоров, карту можно разыграть», — сказал он.

За последние недели Силы обороны Украины поразили пять танкеров «теневого флота», которые перевозили российскую нефть. Ответственность за атаки в Черном море взяла на себя СБУ.

Москва пригрозила зеркальными ударами по судам, которые перевозят украинские товары.

Противостояние привело к скачку цен страхования судов.

Напомним, недавно спецназовцы Центра «Альфа» Службы безопасности Украины атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу в Каспийском море.

Прошлой ночью, 12 декабря, подразделения Сил обороны Украины поразили одно из крупнейших российских предприятий нефтеперерабатывающей промышленности - завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области РФ.