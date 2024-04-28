Трамп сохраняет преимущество перед Байденом перед выборами в США 2024 — опрос CNN

55% американцев считают президентство Трампа успешным, в то время как 44% считают его провальным.

Согласно новому опросу CNN, на фоне судебного процесса Дональд Трамп все же преобладает президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

Среди зарегистрированных избирателей поддержка Трампа стабильно держится на уровне 49%, тогда как Байдена — упала на 2% и составляет 43%.

61% граждан США, по опросу источника, оценили время пребывания Байдена в должности провальным, в то время как 39% указали на успешное президентство.

По мнению 92% республиканцев, президентство Трампа было успешным, тогда как только 73% демократов считают более успешным президентство Байдена.

Среди независимых 51% считают, что президентство Трампа было успешным, и только 37% — Байдена.

В то же время 14% американцев считают, что оба президента потерпели неудачу, а 8% — что оба преуспели.

Около половины зарегистрированных избирателей, 47%, считают президентство Байдена провальным, тогда как президентство Трампа было успешным, и только 30% считают, что Байден был успешным, а Трамп – нет.

Напомним, в Польше считают, что Дональд Трамп в случае потенциальной победы на президентских выборах в США в 2024 году будет оказывать помощь Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.