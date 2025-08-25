Трамп сообщил, кто именно будет обеспечивать безопасность Украины — детали заявления

Трамп анонсировал новое соглашение для Украины / © Associated Press

Европа обеспечит Украине гарантии безопасности, а США окажут поддержку.

Президент США Дональд Трамп заявил об этом на брифинге 25 августа.

Трамп сказал, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а Соединенные Штаты будут оставаться вовлеченными в процесс поддержки.

Во время пресс-конференции Трамп подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она находится рядом с Украиной».

«Мы со своей стороны будем помогать. И я уверен, что если мы достигнем соглашения, а я считаю, что это произойдет, то больших проблем не возникнет. США окажут поддержку, ведь я хочу, чтобы прекратилось убийство людей», — заявил американский президент.

Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог ранее заявил, что легко начать войну, но очень тяжело ее закончить. Он также предположил, когда в Украину может вернуться мир.

Также стало известно, что в Киеве Кит Келлог говорил с премьер-министром Юлией Свириденко о гарантиях безопасности для Украины.