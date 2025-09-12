Трамп сообщил о задержании предполагаемого убийцы своего соратника: что известно о стрелке

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В США задержали мужчину, которого считают стрелком, который 10 сентября во время мероприятия в университете Юта убил правоконсервативного активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, мы его поймали. С большой уверенностью можно сказать, что подозреваемый находится под стражей», — сказал он.

По словам Трампа, выйти на след предполагаемого убийцы помог кто-то из его близкого окружения. Впоследствии он добавил, что это был отец подозреваемого.

«Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь», — сказал американский президент.

Личность задержанного пока официально не раскрывается.

Ранее было предложено вознаграждение до 100 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту лица, ответственного за убийство Чарли Кирка.

ФБР обнародовало фотографии подозреваемого - молодого мужчины в бейсболке и солнцезащитных очках.

Предполагаемый убийца Чарли Кирка / © Associated Press

Источники в правоохранительных органах сообщили The New York Post, что подозреваемым является 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон.

31-летний Чарли Кирк был застрелен снайпером во время публичного выступления в университете Юта. Его смерть вызвала широкий резонанс в США и за рубежом, поскольку он был одним из самых заметных сторонников Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп, сообщая о смерти Чарли Кирка, который после ранения умер в больнице, назвал этого праворадикального активиста «великим и даже легендарным».

