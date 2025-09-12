- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 632
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп сообщил о задержании предполагаемого убийцы своего соратника: что известно о стрелке
Издание The New York Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что подозреваемым является 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон.
В США задержали мужчину, которого считают стрелком, который 10 сентября во время мероприятия в университете Юта убил правоконсервативного активиста Чарли Кирка.
Об этом сообщил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«Я думаю, мы его поймали. С большой уверенностью можно сказать, что подозреваемый находится под стражей», — сказал он.
По словам Трампа, выйти на след предполагаемого убийцы помог кто-то из его близкого окружения. Впоследствии он добавил, что это был отец подозреваемого.
«Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь», — сказал американский президент.
Личность задержанного пока официально не раскрывается.
Ранее было предложено вознаграждение до 100 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту лица, ответственного за убийство Чарли Кирка.
ФБР обнародовало фотографии подозреваемого - молодого мужчины в бейсболке и солнцезащитных очках.
Источники в правоохранительных органах сообщили The New York Post, что подозреваемым является 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон.
31-летний Чарли Кирк был застрелен снайпером во время публичного выступления в университете Юта. Его смерть вызвала широкий резонанс в США и за рубежом, поскольку он был одним из самых заметных сторонников Трампа.
Напомним, президент США Дональд Трамп, сообщая о смерти Чарли Кирка, который после ранения умер в больнице, назвал этого праворадикального активиста «великим и даже легендарным».