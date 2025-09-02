ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
6769
Время на прочтение
1 мин

Трамп сообщил об "интересных вещах", которые узнал от Путина - о чем идет речь

Также Трамп ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп сообщил об "интересных вещах", которые узнал от Путина - о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на прошлой неделе общался с российским диктатором Владимиром Путиным, однако детали пообещал предоставить впоследствии.

Об этом Трамп сказал на брифинге 2 сентября.

«Я узнал некоторые вещи, которые будут очень интересны. В ближайшие дни вы все узнаете», — сказал Трамп журналистам.

На вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского Трамп ответил неоднозначно.

«Если ее не будет — будут последствия. Увидим, что они сделают и что произойдет. Я очень внимательно за этим слежу», — сказал он.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании выступать посредником между сторонами конфликта, однако конкретные детали возможных переговоров остаются неизвестными. А потом вообще сказал, что «глубоко разочарован» президентом РФ Владимиром Путиным.

Дата публикации
Количество просмотров
6769
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie