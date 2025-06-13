Президент США Дональд Трамп в образе Папы Римского / архивное фото

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В Соединенных Штатах формируется необычное религиозное движение, отличающееся от традиционного «религиозного правого» и тесно связанное с политическим курсом Дональда Трампа и движением MAGA. Это новое течение сложнее и может изменить не только американскую религию, но и демократическое устройство страны.

Об этом пишет Vox.com.

На протяжении десятилетий «религиозные правые» в Америке ассоциировались с «христианским национализмом», стремившимся к внедрению библейских стандартов в светское законодательство. Однако Дональд Трамп создает принципиально иную религиозную силу, которая не просто антилиберальна, но и фундаментально противостоит традиционной религии.

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Вера движения MAGA заключается не в том, что государство подчиняется церкви, а наоборот — церковь подчиняется воле американского национализма. Этот национализм считает «американский проект» уникальным воплощением свободы и процветания, но одновременно исключительной собственностью белых, гетеросексуальных и безусловно преданных нации лиц.

Эта модель отношений между церковью и государством, по мнению аналитиков, больше напоминает современную Россию, где Русская православная церковь служит инструментом Кремля, чем традиционные теократические государства. Такой подход четко прослеживается в составе и миссии новой Комиссии по религиозной свободе, созданной Трампом, которая должна подготовить «официальный отчет» об истории и современном состоянии религиозной свободы в Америке.

Это поразительно контрастирует с подходом предыдущих президентов, которые сосредотачивались на сотрудничестве религиозных организаций с правительством в решении социальных проблем, таких как торговля людьми или глобальная бедность. Трамп ликвидировал этот офис в начале своего второго срока и теперь демонстрирует другое видение: религия рассматривается как средство поддержки существования США, а успех религиозных институтов зависит от того, насколько Америка остается «достаточно американской».

Концепция «религиозной свободы» в современном политическом климате США стала инструментом отказа в услугах определенным группам населения — от отказа пекарями в изготовлении свадебных тортов для однополых пар до отрицания фармацевтами в выдаче средств экстренной контрацепции. Эта стратегия, зародившись еще во время движения за гражданские права, когда приверженцы сегрегации ссылались на религиозную свободу для оправдания расового неравенства, теперь служит скрытым сигналом для противодействия социальному прогрессу.

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Состав и цели нового религиозного движения

Анализ состава Комиссии по вопросам религиозной свободы, куда Трамп назначил 39 человек, свидетельствует о доминировании евангелистов, консервативных католиков и православных евреев. объединена не теологией, а «общим ощущением культурной осады», по большей части вокруг вопросов гендера, сексуальности и расы.

Новое религиозное течение MAGA не просто политизирует теологию, а конструирует новую теологию, соответствующую их политике. Например, оправдание евангельскими лидерами сексуальных проступков Трампа основано на том, что он является «мессианской фигурой», посланной для спасения Америки, а не душ. Это не имеет религиозной логики, но вполне политически последовательным.

Ярким примером является Исмаил Ройер, один из мусульман, назначенных Трампом в комиссию. Ранее он отбывал наказание за связи с террористами, а теперь активно выступает против книг по ЛГБТК+ тематикой в школах на основании религиозной свободы. Ройер открыто заявляет, что «Америка — христианская страна», и стремится к «восстановлению этих принципов», которые, как он намекает, происходят из «классической цивилизации», которая в крайних правых кругах является «кодом для драконовских взглядов» на расу, гендер и сексуальность.

Это движение стремится к власти не для сохранения духовного порядка или влияния на загробную жизнь, а для радикального преобразования общества «здесь и сейчас». В отличие от старого «религиозного правого», много говорившего о вечном наказании, новое движение почти не упоминает о загробной жизни, а сосредотачивается на государственной власти и нации. Это больше напоминает древнеримский имперский культ, где акцент делался на силе и «фертильности» государства, что проявляется в том, что движение MAGA активно поддерживает высокую рождаемость, то есть поощряет людей иметь больше детей.

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Новые стратегии противодействия

Традиционные методы противодействия, такие как указание на лицемерие или апелляция к совести, оказываются неэффективными против движения MAGA, которое не подвергается стыду и руководствуется политической целесообразностью. Для борьбы с этим движением требуются новые стратегии и неожиданные союзники. Такими союзниками могут стать традиционные консервативные верующие — мормоны, консервативные протестанты, католические епископы — которые, несмотря на свои консервативные взгляды, обеспокоены отдельными аспектами политики MAGA, такими как иммиграционная политика или позиция по «оплодотворению в пробирке».

Дональд Трамп и движение MAGA объявили религиозную войну не только против прогрессивных форм религии или отделения церкви от государства, но и вообще против традиционной религии, которая отказывается служить их радикальному видению мира. вероучение.

Планы президента США Дональда Трампа провести помпезный военный парад в Вашингтоне на свое 79-летие в субботу, 14 июня, могут не осуществиться. Причиной называют объявленное на этот день штормовое предупреждение.