Дональд Трамп / © Associated Press

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Массовые протесты, охватившие Лос-Анджелес, стали результатом сознательной провокации со стороны администрации Дональда Трампа, усилившей миграционную политику в стране.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг.

«Фактически, Трамп сейчас идет на откровенный конфликт в США. Его администрация абсолютно сознательно делает то, что делает — провоцирует конфликт и раздувает состояние общества, которое есть в США. В настоящее время общество в США расколото. Своими действиями Трамп раскалывает его еще больше», — заявил Айзенберг.

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Он отметил, что выбор именно Калифорнии, в частности Лос-Анджелеса, для проведения миграционных рейдов был неслучайным.

«Ведь он не случайно решил делать то, что сейчас делает в штате Калифорния. Он спровоцировал демонстрации и протесты просто потому, что миграционная полиция начала рейды — охоту за людьми, которых администрация Трампа объявила нелегалами и хочет депортировать из США. Впрочем, большинство этих людей имеют временный легальный статус в США», — пояснил профессор.

По его словам, многие из этих людей официально обратились за приютом и имеют право на работу, а также платят налоги.

«Люди, которые перешли границу за пределами пункта пропуска, или остались в США после окончания срока действия виз, обратились официально за убежищем и их дела рассматриваются очень долго, получили временный статус, предоставляющий им право на работу. Более 30% людей, работающих на строительстве в США именно из этой категории. Такая же ситуация и в сельском хозяйстве. Они работают и платят налоги», — сказал Айзенберг.

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Эксперт подчеркнул, что Лос-Анджелес как второй по численности город страны стал идеальной мишенью для демонстрации жесткой политики.

«Лос-Анджелес сегодня является вторым по численности городом в стране, и в черте города проживает более 4 млн человек. Поэтому неудивительно, что Трамп выбрал именно этот город», — добавил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о намерении подать иск против администрации Дональда Трампа из-за развертывания Национальной гвардии в штате без согласования с местными властями.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего решения привлечь Национальную гвардию для подавления протестов мигрантов в Лос-Анджелесе.

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