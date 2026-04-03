Военная операция США против Ирана, несмотря на военные успехи, обернулась для президента Дональда Трампа внутриполитическим кризисом. Теперь Белый дом ищет возможность как можно быстрее выйти из конфликта, сохранив лицо и минимизировав политические потери до начала выборов в Конгресс в ноябре этого года.

Об этом пишет TIME.

Социологический опрос в США на третьей неделе конфликта зафиксировал снижение поддержки войны среди населения. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз предупредила президента: затяжной конфликт угрожает позициям республиканцев на ноябрьских выборах.

По данным источников, Уайлз обеспокоена тем, что окружение Трампа искажало реальную картину настроений в стране, говоря президенту то, что он хочет слышать. Экономические издержки и неожиданный масштаб иранского ответа, который удивил даже главу Пентагона Пита Хегсета, заставили администрацию изменить курс.

«Растущие политические и экономические потери заставили его искать отступления, по словам двух советников и двух членов Конгресса, которые разговаривали с ним в течение последней недели. Трамп сказал им, что хочет завершить кампанию, опасаясь затяжного конфликта, который может помешать республиканцам накануне промежуточных выборов», — пишет издание.

В то же время президент США хочет, чтобы операция имела решающий успех. Союзники говорят, что он ищет способ объявить победу, прекратить боевые действия и надеется, что экономические условия стабилизируются, прежде чем политический вред усилится.

В обращении к нации 1 апреля Трамп заявил о скором завершении операции, пытаясь представить ситуацию как «решительную победу».

Однако TIME отмечает, что за этой риторикой скрывается стремление Белого дома как можно быстрее выйти из конфликта, сохранив лицо и минимизировав политические убытки до начала выборов.

Издание напоминает, что перед выборами на пост президента Трамп обещал возродить экономику и не втягивать США в иностранные конфликты. Теперь он начал войну, которую не имел мандата вести, и экономические трудности могут только начинаться.

Через месяц после начала крупнейшего нефтяного шока в современной истории прогнозы глобального роста сокращаются, в Европе и Азии возникает дефицит, а энергетические трейдеры предупреждают, что мир еще не ощутил всей серьезности этих потрясений.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш в четверг, 2 апреля, заявил, что военная операция США и Израиля на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную катастрофу с последствиями для всей планеты.