- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1385
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп спешит найти выход из войны в Иране: какая главная причина — Time
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке угрожает позициям республиканцев на ноябрьских выборах в США.
Военная операция США против Ирана, несмотря на военные успехи, обернулась для президента Дональда Трампа внутриполитическим кризисом. Теперь Белый дом ищет возможность как можно быстрее выйти из конфликта, сохранив лицо и минимизировав политические потери до начала выборов в Конгресс в ноябре этого года.
Об этом пишет TIME.
Социологический опрос в США на третьей неделе конфликта зафиксировал снижение поддержки войны среди населения. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз предупредила президента: затяжной конфликт угрожает позициям республиканцев на ноябрьских выборах.
По данным источников, Уайлз обеспокоена тем, что окружение Трампа искажало реальную картину настроений в стране, говоря президенту то, что он хочет слышать. Экономические издержки и неожиданный масштаб иранского ответа, который удивил даже главу Пентагона Пита Хегсета, заставили администрацию изменить курс.
«Растущие политические и экономические потери заставили его искать отступления, по словам двух советников и двух членов Конгресса, которые разговаривали с ним в течение последней недели. Трамп сказал им, что хочет завершить кампанию, опасаясь затяжного конфликта, который может помешать республиканцам накануне промежуточных выборов», — пишет издание.
В то же время президент США хочет, чтобы операция имела решающий успех. Союзники говорят, что он ищет способ объявить победу, прекратить боевые действия и надеется, что экономические условия стабилизируются, прежде чем политический вред усилится.
В обращении к нации 1 апреля Трамп заявил о скором завершении операции, пытаясь представить ситуацию как «решительную победу».
Однако TIME отмечает, что за этой риторикой скрывается стремление Белого дома как можно быстрее выйти из конфликта, сохранив лицо и минимизировав политические убытки до начала выборов.
Издание напоминает, что перед выборами на пост президента Трамп обещал возродить экономику и не втягивать США в иностранные конфликты. Теперь он начал войну, которую не имел мандата вести, и экономические трудности могут только начинаться.
Через месяц после начала крупнейшего нефтяного шока в современной истории прогнозы глобального роста сокращаются, в Европе и Азии возникает дефицит, а энергетические трейдеры предупреждают, что мир еще не ощутил всей серьезности этих потрясений.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш в четверг, 2 апреля, заявил, что военная операция США и Израиля на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную катастрофу с последствиями для всей планеты.