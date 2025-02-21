Трамп справится с Путиным: советник по нацбезопасности отрицает манипуляции Кремля

Президент США Дональд Трамп не подвергается манипуляциям Кремля и способен справиться с российским президентом Путиным.

Об этом заявил его советник по нацбезопасности Майк Уолц на брифинге в Белом доме в четверг, 20 февраля.

Отвечая на вопрос о возможных манипуляциях со стороны Кремля, на которые подвергается американский президент, он заявил, что ни американцы, ни целый мир не должны сомневаться в способности Трампа "не только справиться с Путиным, но и справиться со сложным процессом доведения этой войны до конца".

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Уолц также отметил, что Трамп – единственный, кто способен вести переговоры один на один не только с Владимиром Путиным, но и с Си Цзиньпином, Ким Чен Ыном и многими другими мировыми лидерами.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц назвал "неприемлемыми" заявления, звучащие из Киева в адрес Дональда Трампа. По его мнению, они "оскорбляют" американского лидера.

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