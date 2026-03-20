Трамп сравнил Путина с европейскими лидерами и Зеленским

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому президенту Владимиру Путину больше, чем любому европейскому лидеру.

Об этом он сказал в пятницу, 20 марта, в интервью MS Now.

Резкое заявление американского президента прозвучало на фоне его претензий к европейским союзникам по НАТО, которые не торопятся оказывать военную помощь в его войне против Ирана.

«Если им что-то нужно, мы рядом, но если нам что-то нужно, их рядом нет», — обиженно сказал Трамп.

При этом президент США заявил, что его уровень доверия к Путину выше, чем к любому из европейских лидеров. Он также добавил, что российский президент вроде бы не боится Европы.

Дональд Трамп также в очередной раз отметил свои напряженные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что с ним ему труднее вести дела, чем с Путиным.

Он добавил, что не хочет помощи Украины в борьбе с Ираном, поскольку, по его мнению, Зеленский предлагает поддержку «по политическим причинам».

Как Россия поддерживает Иран

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кремль пытался заключить с администрацией Дональда Трампа соглашение о прекращении поддержки Ирана в обмен на отказ Вашингтона помогать Украине разведданными.

Белый дом отклонил это предложение, однако сам факт таких переговоров вызвал тревогу среди европейских дипломатов, которые видят в этом попытку Кремля внести раскол в отношения между США и Европой.

Между тем Россия расширяет военную поддержку Ирана на фоне операции США и Израиля на Ближнем Востоке. Москва не только усилила обмен разведданными с Тегераном, но и передает технологии беспилотников и тактический опыт ведения войны.

Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, Москва передает Тегерану компоненты для беспилотников, в частности системы связи, навигации и наведения. Кроме того, российские специалисты делятся опытом применения дронов, накопленным во время войны против Украины.

В частности, речь идет о модернизации беспилотников типа Shahed-136, улучшении точности, устойчивости к радиоэлектронной борьбе и эффективности во время массированных атак.

Ранее сообщалось, что Россия фактически отказалась от любого нейтралитета и заявляет о поддержке Ирана в его противостоянии с США и Израилем.