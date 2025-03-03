Трамп срочно созывает встречу чиновников США, чтобы рассмотреть ряд мер по Украине – NYT

Издание The New York Times отмечает, что, вероятно, речь пойдет и о прекращении военной помощи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 марта, срочно созывает встречу американских чиновников, чтобы рассмотреть ряд мер по Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что, вероятно, речь пойдет и о прекращении военной помощи.

Ранее у Трампа назвали условие для возобновления контактов с Украиной. "Мы будем готовы снова вступить в контакт, когда они будут готовы заключить мир", – заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля завершилась скандальным спором. После разговора на повышенных тонах украинская делегация покинула Белый дом, а подписание соглашения о полезных ископаемых было отменено.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина к территориальным уступкам.

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