Трамп стал лицом проблем: как в США отреагировали на годовщину "самой большой победы в истории"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп в годовщину своей победы на выборах опубликовал сообщение, в котором поздравил с «наибольшей президентской победой в истории» и подчеркнул, что экономика США «процветает», а расходы «идут на убыль». Это заявление прозвучало на фоне нелестных результатов для республиканцев на последних выборах, где избиратели массово голосовали, выражая экономическое недовольство политикой действующего президента.

Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Счастливой годовщины! В этот день, 5 ноября, год назад, мы одержали одну из самых больших президентских побед в истории. Это большая честь представлять нашу страну. Наша экономика процветает, а расходы сильно идут на убыль. Доступность есть наша цель. С любовью к американскому народу!» – написал американский лидер.

Реклама

Трамп становится лицом недовольства

Издание Yahoo News Canada отмечает , что Дональд Трамп получил серьезное предупреждение от избирателей о том, что он оторван от их страхов по поводу ухудшения экономики США.

На последних выборах Демократической партии удалось набрать обороты в ключевой гонке по всей стране, сфокусировавшись на проблемах, которые Трамп обещал решить. Как действующий президент, именно он стал лицом недовольства общественности из-за экономических проблем.

«Вместо этого избиратели выражают обеспокоенность тем, что высокие цены на продукты, счета за электроэнергию и жилье истощают их банковские счета. Но Трамп был непреклонен, настаивая на том, что он, наоборот, укрепил экономику», — говорится в публикации.

Избиратели в гонках за кресла губернаторов в Виргинии и Нью-Джерси, а также на выборах мэра Нью-Йорка назвали экономические проблемы главной темой. Демократы выиграли во всех этих гонках. Это изменение настроений разительно контрастирует с прошлым годом, когда Трампа переизбрали на волне обещаний быстро снизить инфляцию и запустить производство путем жестких тарифов.

Реклама

Тарифная политика и предупреждения прошлого года

Главной причиной разногласий между обещаниями Трампа и экономической реальностью является его план ввести тарифы на импортные товары. Эксперты полагают, что эти расходы лягут на плечи американских потребителей.

Издание WHYY отмечало еще в прошлом году, что большинство экономистов считают: экономические предложения Трампа не только не смогут преодолеть инфляцию, но и, вероятно, усугубят ее. Шестнадцать экономистов, лауреатов Нобелевской премии даже подписали письмо, в котором выразили опасение, что предложения Трампа «разожгут» инфляцию.

Славянская спячка и отсутствие реальных экономических побед

Результаты выборов подчеркнули степень разочарования экономическими условиями при президентстве Трампа:

Около половины избирателей в Виргинии назвали экономику главным вопросом, и около 60% из них поддержали демократа Эбигейла Спанбергера.

В Нью-Джерси демократ Мики Шеррилл получила около двух третей голосов избирателей, которые считали экономику главной проблемой.

Более половины избирателей в Нью-Йорке назвали стоимость жизни главной проблемой, и около двух третей этой группы поддержали демократа Зограна Мамдани.

Трамп, не ведущий активной кампании накануне Дня выборов, сразу избежал ответственности, опубликовав сообщение, что его «не было в бюллетене».

Реклама

Некоторые союзники Трампа уже призывали к смене фокуса. Вивек Рамасвами, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии и союзник Трампа, заявил, что республиканцам «необходимо сосредоточиться на доступности».

«Сделать американскую мечту доступной. Снизить расходы на электроэнергию, пищевые продукты, здравоохранение и жилье. И разработать план, как мы это сделаем», - сказал Рамасвами.

Напомним, в последнее время рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа рухнул до рекордных 60%. Главной причиной такого падения стали его экономические решения.