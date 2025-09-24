ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
305
Время на прочтение
1 мин

Трамп становится невероятно нетерпеливым по отношению к россиянам — Джей Ди Вэнс сделал заявление

Американский президент ждет от России шагов по завершению войны.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп становится невероятно нетерпеливым по отношению к россиянам — Джей Ди Вэнс сделал заявление

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп все больше становится нетерпеливым к России.

Такое заявление вице-президента Соединенных Штатов Дж. Д. Венса передает Белый дом.

Он сообщил, что Дональд Трамп все больше убеждается, что затягивание войны играет против Москвы, а ключ к миру зависит от конкретных шагов России.

Президент видит цифры. Он очень пристально реагирует на реальную ситуацию. А реальность такова: мы вели переговоры с россиянами и украинцами в вере, и я вижу, что президент крайне нетерпелив к России. Он не чувствует, что они достаточно готовы предложить что-либо для завершения войны», — сказал Венс.

Напомним, госсекретарь США Марк Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в Нью-Йорке 24 сентября.

А недавние комментарии Дональда Трампа в поддержку Украины, что она может вернуть все свои территории, вызвала в международном сообществе смесь облегчения и подозрения.

Дата публикации
Количество просмотров
305
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie