Трамп становится токсичным для союзников в Европе: почему правые от него дистанцируются

Дональд Трамп / © Associated Press

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Европейские правые, ранее открыто демонстрировавшие близость к Дональду Трампу, все чаще пытаются дистанцироваться от президента США. Поддержка Трампа, когда-то выглядевшая для них политическим активом, теперь может стоить голосов.

Как пишет Politico, репутация Трампа в Европе существенно ухудшилась из-за тарифных войн, угроз Гренландии и войны с Ираном, повлекшей рост цен на энергоносители.

Его вмешательство в европейскую политику, ранее приветствованное идеологическими союзниками, теперь чаще воспринимается как риск. Оно может оттолкнуть умеренных избирателей, расколоть националистический электорат и дать аргументы политическим оппонентам.

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Один из самых показательных примеров – премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее долго считали самой заметной союзницей Трампа в Европе. Однако после того, как президент США заявил, что она якобы "умоляла" его о совместном фото на саммите G7, Мэлони резко ответила.

Комментируя упреки Трампа в ее популярности, она заявила, что дружба с ним ей "точно не помогла", и посоветовала президенту США сосредоточиться на собственных рейтингах.

Похожую позицию занимает и французский политик Жордан Барделла – лидер ультраправого Национального объединения и один из потенциальных претендентов на президентский пост. В интервью POLITICO он отверг поддержку Трампа и назвал поведение президента США "непредсказуемым".

По словам президента социологического института Cluster17 Жана-Ива Дормагена, поддержка Трампа для европейских националистов превращается в "отравленный подарок".

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Опрос Cluster17 в семи странах ЕС показал, что даже среди правых избирателей только меньшинство считает Трампа "другом Европы". Такого мнения придерживались 18% избирателей Национального объединения, 23% избирателей партии Мелони Братья Италии и 25% сторонников немецкой AfD.

Другой опрос Public First для POLITICO в июне показал, что только 31% избирателей AfD и 36% сторонников Национального объединения считают США надежным союзником.

Парадокс в том, что от Трампа начинают удаляться те политические силы, которые его администрация пыталась привлечь на свою сторону. Белый дом ранее приветствовал “увеличение влияния патриотически настроенных европейских партий” и поддерживал такие движения публично и кулуарно.

Самый заметный разворот виден в Италии и Германии, где ультраправые традиционно благосклонно относились к президенту США. Мэлони после переизбрания Трампа пыталась позиционировать себя как мост между Европой и Вашингтоном, однако теперь их отношения перешли в публичный спор.

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В Германии война с Ираном лишь усугубила кризис доверия между Трампом и ультраправыми. Еще весной лидеры AfD призвали партийных функционеров сократить поездки в США в преддверии важных региональных выборов.

В то же время не все европейские правые отказываются от связей с Трампом. Польская партия "Право и справедливость" продолжает выстраивать отношения с президентом США, поскольку Польша остается близким военным союзником Вашингтона и одним из крупнейших покупателей американского оружия в Европе.

По мнению аналитиков, для польских правых хорошие отношения с Трампом пока имеют больше преимуществ, чем рисков. Однако общая тенденция в Европе меняется: поддержка президента США все чаще выглядит не как бонус, а как политическое бремя.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, которую долгое время называли самой преданной европейской союзницей Дональда Трампа, резко изменила тон в отношениях с президентом США. Мелони раньше избегала публичной критики Трампа, даже несмотря на его противоречивые заявления и действия. Однако после последнего конфликта она обвинила его в искажении событий и попустительстве врагам США и Запада.

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