Трамп стремится к прекращению огня в Украине, а не к обмену территориями — Financial Times

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении договоренности о прекращении огня в Украине во время предстоящего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, а не на договоренностях по обмену территориями.

Об этом заявили лидеры стран ЕС после переговоров с американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, никаких планов относительно территориальных обменов «серьезно не рассматривают».

«Трамп очень четко заявил, что намерение США — добиться прекращения огня, а любые территориальные вопросы не будут обсуждаться без участия украинского президента», — подчеркнул Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Трамп в целом согласился с европейской позицией относительно возможного ужесточения санкций против РФ в случае отсутствия прогресса. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Вашингтон рассматривает вариант повышения санкций или введения вторичных тарифов, если переговоры «пойдут не так».

Европейские страны, которые не будут участвовать в саммите на Аляске, пытаются выработать общую стратегию со США по прекращению войны. В то же время в Киеве и столицах ЕС опасаются, что Трамп может заключить соглашение с Путиным на условиях, неприемлемых для Украины.

Перед началом переговоров в среду американский президент заявил, что европейские лидеры — это «прекрасные люди, которые хотят заключить соглашение».

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Франции Макрон заявлял, что американский лидер Дональд Трамп будет обсуждать какие-либо территориальные вопросы только с Украиной

В пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.