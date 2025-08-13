- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп стремится к прекращению огня в Украине, а не к обмену территориями — Financial Times
В ЕС отметили, что обмен территорий не на повестке дня.
Президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении договоренности о прекращении огня в Украине во время предстоящего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, а не на договоренностях по обмену территориями.
Об этом заявили лидеры стран ЕС после переговоров с американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times.
По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, никаких планов относительно территориальных обменов «серьезно не рассматривают».
«Трамп очень четко заявил, что намерение США — добиться прекращения огня, а любые территориальные вопросы не будут обсуждаться без участия украинского президента», — подчеркнул Макрон.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Трамп в целом согласился с европейской позицией относительно возможного ужесточения санкций против РФ в случае отсутствия прогресса. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Вашингтон рассматривает вариант повышения санкций или введения вторичных тарифов, если переговоры «пойдут не так».
Европейские страны, которые не будут участвовать в саммите на Аляске, пытаются выработать общую стратегию со США по прекращению войны. В то же время в Киеве и столицах ЕС опасаются, что Трамп может заключить соглашение с Путиным на условиях, неприемлемых для Украины.
Перед началом переговоров в среду американский президент заявил, что европейские лидеры — это «прекрасные люди, которые хотят заключить соглашение».
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Франции Макрон заявлял, что американский лидер Дональд Трамп будет обсуждать какие-либо территориальные вопросы только с Украиной
В пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.