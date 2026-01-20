Трамп строит тайный бункер под Белым домом — детали от CNN

Трамп строит себе бункер в Белом доме — СМИ / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ тайно построить безопасный подземный бункер в Белом доме.

Об этом пишут CNN и Independent.

Сообщается, что радикальный снос и реконструкция восточного крыла Белого дома, где должен быть новый бальный зал, запланированные Дональдом Трампом, скрывает гораздо более секретный строительный проект, о котором известно мало деталей.

Реклама

Директор по управлению и администрации Белого дома Джошуа Фишер намекнул на недавнем заседании Национальной комиссии по планированию капитала, что именно «сверхсекретный» характер бункера стал причиной того, почему Трамп обошел получение одобрения комиссии на этот проект.

Аналитики предполагают, что «совершенно секретная работа» заключается в реконструкции подземного президентского бункера, впервые введенного в эксплуатацию в 1941 году для защиты президента США в случае нападения на Америку.

Согласно недавним судебным документам, полученным CNN, Белый дом оправдывал снос Восточного крыла, заявив, что остановка процесса «поставит под угрозу национальную безопасность и, следовательно, повредит общественным интересам».

Идея подземного объекта, первоначально построенного как место для укрытия президентом США от ядерного взрыва, претерпела изменения с момента его первого строительства в 1941 году.

Реклама

«Вся инфраструктура — это инфраструктура 1940-х годов», — добавил источник CNN.

Кроме жилых помещений, включая кровати, еду, воду и другие припасы, бункер имел внешние средства связи, сообщили изданию другие источники, видевшие бункер. В помещении также находился Президентский центр чрезвычайных операций — централизованный командный пункт для должностных лиц администрации, чтобы связаться с внешним миром в случае ядерной атаки.

Его редко — если вообще когда-либо — использовали следующие администрации, вплоть до событий 11 сентября 2001 года, когда высокопоставленные должностные лица администрации Джорджа Буша-младшего прибыли к укрытию из-за опасений, что угнанный самолет направляется в Белый дом. Самого Буша тогда не было в Вашингтоне. Но тогдашнего вице-президента Дика Чейни, первую леди Лору Буш и других высокопоставленных помощников в то же утро быстро доставили в бункер.

Известно, что исторические, хотя и устаревшие, подземные сооружения демонтированы. О самом же строительстве известно немного. Детали проекта реконструкции тщательно скрываются.

Реклама

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп устроил скандал из-за трещины в каменных плитах Розового сада Белого дома и уволил работников.