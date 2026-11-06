Трамп тайно встретился с представителем Кремля после переговоров с Украиной: что рассказал Арахамия

Давид Арохамия / © Associated Press

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что не знал об отдельной встрече президента США Дональда Трампа с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Она состоялась после мероприятия в Белом доме, где украинская и российская делегации обсуждали гуманитарную операцию в Олешках Херсонской области.

Об этом Арахамия рассказал американским журналистам.

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Встреча в Белом доме: Украина и Россия обсудили гуманитарную операцию в Олешках

5 ноября первая леди США Мелания Трамп приняла в Белом доме делегацию Украины и России. Украину представляли председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В российскую делегацию вошли спецпредставитель Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

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Основной темой встречи стала гуманитарная операция во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Стороны обсуждали локальное прекращение огня, эвакуацию гражданских, разминирование и медицинское обеспечение.

После мероприятия Арахамия прокомментировал информацию об отдельной встрече Дональда Трампа с Кириллом Дмитриевым. Он подчеркнул, что эти переговоры не касались гуманитарной операции в Олешках, а сам он не знал о них заранее.

«Встреча президента США Дональда Трампа с российским представителем Кириллом Дмитриевым не являлась частью гуманитарной операции в отношении Олешек. О ней я заранее не знал», — рассказал Арахамия, комментируя переговоры с Меланией Трамп и ее командой.

Трамп подтвердил, что встречался с Дмитриевым, однако не стал раскрывать подробности разговора. Также американский президент заявил, что не встречался лично с украинской делегацией, в тот день находившейся в Белом доме.

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По словам Арахамии, российская делегация не имела полномочий обсуждать вопросы, выходящие за пределы определенной российским руководством повестки дня. Поэтому переговоры касались гуманитарных инициатив, а не политического урегулирования войны.

«Русская делегация не имела полномочий обсуждать другие вопросы, кроме определенных ее руководством. Поэтому мы сосредоточились на гуманитарных инициативах», — отметил Арахамия.

Политические вопросы, по его словам, должны рассматриваться отдельно в трехстороннем формате с участием Украины, России и США. Такие переговоры запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби.

Напомним, 5 ноября первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями Украины и России. Стороны обсуждали гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках Херсонской области, в частности локальное прекращение огня и эвакуацию гражданских. Украину представляли Давид Арахамия и омбудсман Дмитрий Лубинец, Россию — спецпредставитель Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

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При содействии Мелании Трампу также удалось организовать гуманитарную миссию в Олешках. За это президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США орденом княгини Ольги I степени. Соответствующий указ глава государства подписал 2 ноября.

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