Трамп теряет популярность в США: его представители проигрывают выборы

Дональд Трамп / © Associated Press

В штате Техас, где обычно голосуют за республиканцев, на довыборах в Сенат штата победил кандидат от Демократической партии Тейлор Рэмет. Тем самым была продолжена серия неожиданных побед демократов по всей территории США всего через год после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом сообщает Associated Press.

Профсоюзный лидер Тейлор Ремет легко победил кандидата от Республиканской партии, консервативную активистку Ли Вомбсгансс в округе Форт-Уорт, где республиканец Трамп выиграл президентские выборы с перевесом в 17 пунктов в 2024 году.

Демократический кандидат набрал 57,2% голосов, его соперница -получила 42,8%.

Место в Сенате Техаса было вакантным, поскольку действующий сенатор от Республиканской партии Келли Хэнкок ушел в отставку, чтобы занять должность в штате.

Ранее в субботу Трамп опубликовал информацию о гонке на своей платформе в социальных сетях, призывая избирателей прийти на выборы, чтобы поддержать Вомбсгансс. Он назвал ее успешной предпринимательницей и «невероятной сторонницей» своего движения «Сделаем Америку снова великой».

Как побеждали демократы

Победа Ремета пополнила послужной список демократов, которые превзошли ожидания на специальных выборах этого цикла, начиная с марта прошлого года, когда они победили в законодательном округе Пенсильвании, состоящем из жителей пригородов и фермеров, которого демократы не имели в течение века — и до ноября, когда они доминировали в выборах кандидатов и голосовании от штата Мэн до Калифорнии.

Кроме того, Зогран Мамдани, бескомпромиссный демократический социалист, был избран мэром Нью-Йорка, оплота демократов, где наблюдалась самая высокая явка избирателей на пост мэра за последние 50 лет.

Такие достижения демократов происходят на фоне рейтинга одобрения Трампа среди населения на уровне около 40%. Опрос AP-NORC, проведенный в январе, показал, что большинство взрослых американцев не одобряют то, как он ведет внешнюю политику, торговые переговоры и иммиграцию, а также экономику.

Напомним, рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа остается низким и имеет тенденцию к снижению, в частности на фоне экономических беспокойств американцев и роста расходов домохозяйств.