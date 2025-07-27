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Трамп теряет терпение из-за Путина: что требуют США от России
В США все меньше иллюзий по поводу желания России завершить войну: Трамп больше не хочет ждать.
Президент США Дональд Трамп больше не верит в способность Кремля договориться о завершении войны против Украины. Вашингтон может кардинально изменить подход к разрешению конфликта.
Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил государственный секретарь США Марк Рубио.
По его словам, глава Белого дома все больше разочаровывается в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, поскольку они не дают никакого результата.
«Я думаю, он все больше разочаровывается, несмотря на хорошее взаимодействие с Путиным и телефонные разговоры. Это ни к чему не приводит. Пора действовать. И он ясно дал понять, что теряет терпение и готовность ждать, чтобы российская сторона положила конец войне», — отметил Рубио.
По словам госсекретаря, Соединенные Штаты не позволят вовлечь себя в бесконечные разговоры о «мире по условиям Кремля». Вместо этого Трамп все больше склоняется к практическим шагам, которые могут заставить Россию изменить свою позицию.
«Президент не попадется в ловушку РФ и не будет вовлечен в бесконечные разговоры о достижении мира», — подчеркнул Рубио.
Чиновник также напомнил об огромных потерях России на фронте — только с начала 2025 погибли более 100 тысяч российских солдат. Несмотря на это, действия Кремля совсем не согласовываются с заявлениями о якобы желании завершить войну.
Марк Рубио добавил, что Трамп не ведет себя наивно и понимает, с кем имеет дело.
«Он многое усвоил из понимания человеческой природы и поведения. В бизнесе он имел дело с жесточайшими людьми более 40 лет», — отметил госсекретарь.
Напомним, после объявления президентом США Дональдом Трампом о намерении Вашингтона вместе с союзниками по НАТО предоставить Украине новое вооружение, Кремль в ответ снова прибег к ядерному шантажу. Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что российская ядерная доктрина остается актуальной, а все ее пункты действуют.
Подобные заявления являются типичным инструментом информационно-психологического давления со стороны России, направленным на устрашение США. Администрации Трампа важно не поддаваться этим манипуляциям.