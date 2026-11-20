Трамп, Зеленский и Путин

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Администрация президента США Дональда Трампа установила для Киева и европейских союзников жесткий дедлайн: заключить мирное соглашение с Россией до начала января.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Мирное соглашение между Украиной и Россией: почему Трамп спешит

По данным Financial Times, главная причина спешки Белого дома — изменение политического баланса в США. В начале ноября Республиканская партия Трампа потерпела поражение на промежуточных выборах, потеряв большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе. Демократы уже заявили, что планируют усилить поддержку Украины, ввести новые жесткие санкции против РФ, а также усилить контроль над внешней политикой Трампа и бизнес-интересами его переговорщиков.

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На этом фоне спецпосланник Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер после восьмимесячной паузы, вызванной войной в Иране, срочно возобновили переговоры с Киевом и Москвой в Абу-Даби. В последние дни они провели интенсивную серию встреч в Москве, Дублине и Берлине, настаивая на скорейшем продвижении переговоров. Кроме того, на этой неделе Трамп встретился с Владимиром Путиным в Китае, после чего заявил, что российский президент якобы готов к миру.

Европейские дипломаты обеспокоены давлением Вашингтона. Они опасаются, что ради быстрого результата Белый дом будет склонять Украину к невыгодным компромиссам.

«Американцы сильно давят, и есть определенная обеспокоенность, что для приближения к любому соглашению понадобится немало уступок со стороны Украины», — рассказал один из европейских чиновников после встречи с Кушнером и Виткоффом.

«Американцы спешат, Путин никуда не спешит», — добавил другой собеседник.

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Переговоры о мире: почему Киев опасается давления со стороны США

Как пишет Financial Times, в Киеве растет обеспокоенность из-за сжатых сроков, которые устанавливает Вашингтон: украинские чиновники опасаются, что президента Владимира Зеленского могут попытаться заставить подписать соглашение на условиях Москвы еще до того, как в январе демократы возьмут контроль над Конгрессом США.

В комментарии Financial Times высокопоставленное украинское чиновник прямо указал на симпатии главы Белого дома к российскому президенту как на главную причину такой спешки:

«Трампу нравится Путин, и он хочет завершить все это к январю», — заявил собеседник издания.

По оценке источника FT, в случае заключения договоренностей до января Россия могла бы получить лучшие условия, чем после изменения расклада сил в американском парламенте.

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Кроме того, по данным издания, в украинском правительстве расценивают последние технические и логистические перебои с помощью США как элемент целенаправленного давления на Киев. В частности, речь идет о недавних ограничениях скорости работы Starshield — военной версии спутниковой связи Starlink от компании SpaceX Илона Маска, — а также о многомесячных задержках с поставкой ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Высокопоставленное украинское чиновник в разговоре с журналистами FT охарактеризовал действия администрации Трампа как «сознательный выбор», направленный на то, чтобы ослабить позиции Украины и помочь России обеспечить более выгодные для себя условия во время мирных переговоров.

Чего Путин требует от Украины: территории, отказ от НАТО и демилитаризация

Несмотря на оптимизм Трампа, Кремль не демонстрирует готовность к быстрому миру без выполнения своих максималистских требований. После трехстороннего саммита с участием Трампа, Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне российский президент в очередной раз потребовал от Украины и Запада принять так называемые компромиссы и реалии.

Среди требований Москвы:

территориальные уступки — передача России территорий в ключевом прифронтовом регионе Донбасса;

отказ от НАТО — окончательный отказ Украины от перспективы вступления в Альянс;

демилитаризация — существенное ограничение численности и возможностей Вооруженных сил Украины;

изменение архитектуры безопасности Европы — сокращение военного присутствия и вооружений НАТО на восточном фланге до уровня времен холодной войны.

По данным двух источников, осведомленных о планах Кремля, Москва рассчитывает использовать новую кампанию массированных воздушных ударов по Украине, чтобы усилить свои позиции на переговорах. На этом фоне перспективы заключения скорого соглашения до января остаются неопределенными, если Киев и европейские союзники не согласятся на значительные уступки Москве.

Гарантии безопасности для Украины: почему США и Россия не пришли к согласию

Как пишет Financial Times, США пытаются параллельно разрешать территориальные споры и вопросы европейской безопасности. По данным источников издания, Трамп может попытаться обсудить завершение войны с лидерами ЕС уже в следующем месяце на саммите G20 в Майами, куда он пригласил и Путина.

Однако высокопоставленное французское чиновник в комментарии FT отрицал такую возможность, поскольку Украину на этот саммит не пригласили. Как отмечает издание, Европа требует официального участия в переговорах и настаивает, что сначала должно быть установлено прекращение огня, а уже потом обсуждение системы безопасности. Путин в свою очередь пообещал принять решение о расширении формата переговоров только после встречи европейских чиновников в Москве.

Еще одним спорным вопросом, по информации Financial Times, стали гарантии безопасности Киева. В Вашингтоне уверяют, что Кремль якобы согласен на западную защиту Украины по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.

«Я думаю, что президент Трамп открыт для этого, но очевидно, что это должно отвечать интересам Америки. Думаю, мы добились того, что россияне воспринимают концепцию, согласно которой любые гарантии безопасности для Украины будут базироваться на статье 5», — цитирует FT Джареда Кушнера.

Однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу опроверг эти слова. Как передает Financial Times, в Москве категорически отвергают любые форматы, подобные Альянсу:

«Даже формула квазичленства в НАТО для Киева… для нас неприемлемый вариант. Пусть они признают незыблемость нашего требования о том, что (Украина — ред.) никогда не сможет вступить в НАТО. Когда это произойдет, думаю, мы сможем обсудить вопросы гарантий безопасности», — заявил Рябков.

Напомним, ранее мы писали, что спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер предупредили Украину и Россию, что нынешний раунд мирных переговоров может стать последней реальной возможностью договориться о завершении войны до изменения политического баланса в Вашингтоне.

По данным Kyiv Independent, ссылающегося на источник, осведомленный о ходе переговоров, усиление позиций демократов в Конгрессе может привести к росту давления на Кремль и увеличению военной и финансовой поддержки Украины.

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