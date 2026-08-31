Трамп требует наказать телеведущую из-за одной фразы о нем — что она сказала

Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную комиссию по связи США (FCC) отреагировать на слова ведущей NBC News Кристен Велкер, в эфире охарактеризовавшей результаты его поддержки кандидатов на выборах как «неоднозначные».

Об этом сообщает unilad.

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Инцидент произошел 30 августа во время прямого эфира на местном вашингтонском телеканале. Велкер анализировала предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США и отметила, что Трамп «несомненно, будет играть значительную роль» в избирательной кампании.

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Однако внимание президента привлекла другая часть комментария. Журналистка заявила, что Трамп имел «смешанные результаты» в отношении кандидатов, которых он поддерживал.

Она привела примеры политиков, победивших на праймериз при поддержке президента, а также потерпевших поражение.

Трамп отреагировал на слова ведущей в своей соцсети Truth Social. Он заявил, что Велкер должен быть «уведомлен FCC для выговора или наказания».

«Кристен Велкер, непопулярная „ведущая“ когда-то обширной программы Meet the Press, которую теперь называют Meet the Fake Press, только что заявила, что Дональд Трамп имеет „смешанные результаты“ по поддержке кандидатов», — написал президент.

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По его словам, последние результаты его поддержки кандидатов демонстрируют значительно более высокую эффективность.

«Как можно разрешать любому, кто работает через бесплатный общественный эфир, говорить такие вещи? Из-за этой умышленной неточности на нее будет подана жалоба в FCC для выговора или наказания», — заявил Трамп.

Президент также обвинил СМИ в попытках «унижать» и «позорить» его.

«Радикальные левые новости прилагают все усилия, чтобы преследовать, унижать и оговаривать все, что касается TRUMP», — написал он.

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Трамп утверждает, что имеет 99% успеваемости своих политических рекомендаций, а среди кандидатов в Сенат этот показатель якобы составляет 100%.

«На самом деле это, без сомнения, сильнейший результат поддержки кандидатов в истории политики», — заявил президент.

Он отдельно привел примеры победивших после его поддержки кандидатов, утверждая, что их победы американские СМИ якобы недостаточно освещали.

Трамп также обратился к главе FCC Брендана Карра и призвал комиссию «очень серьезно» отнестись к ситуации.

NBC поддержал Кристен Велкер

В NBC News после заявлений Трампа выступили в защиту своей ведущей.

«Кристен — одна из лучших в своей профессии, и мы ее поддерживаем», — заявили в телеканале.

В то же время, есть важная юридическая деталь: FCC не имеет полномочий непосредственно наказывать отдельных журналистов за их высказывания в эфире.

Это не первый конфликт Трампа с Велкером. В июне журналистка задала президенту вопрос о его обещании не начинать новых войн на фоне конфликта с Ираном.

Тогда Трамп досрочно прекратил интервью.

«Вы односторонняя, продажная сеть. Давайте закончим, потому что мне уже хватит. Спасибо, дорогая. Хорошего дня», — сказал Велкер перед тем, как оставить разговор.

Напомним, помощницу Трампа заснимали у самолета. Она находилась на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд, направляясь на посадку в самолет Air Force One, отправлявшийся в Южную Каролину.

Также сообщалось, что Google выполнил решение американского президента Дональда Трампа. Теперь название озера Онтарио изменено на «Озеро Америка» для пользователей в США после решения Администрации Трампа.

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