Трамп требует назвать в его честь вокзал и аэропорт: это вызвало скандал

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать один из ключевых транспортных объектов Нью-Йорка — Penn Station, а также Dulles International Airport — в свою честь.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, в прошлом месяце Трамп обратился к лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру с предложением возобновить финансирование инфраструктурного проекта Gateway, общая стоимость которого превышает 16 млрд долларов.

Проект предусматривает строительство нового железнодорожного тоннеля под рекой Гудзон, соединяющей Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также модернизацию одной из самых загруженных транспортных артерий в США.

В то же время, по данным CNN, условием Трампа для возобновления финансирования было переименование вокзала Penn Station в Нью-Йорке и международного аэропорта Dulles в Вашингтоне в его честь. Шумер отклонил это предложение, заявив, что не имеет полномочий принимать подобные решения.

«Замораживание финансирования Gateway уже привело к юридическому конфликту. Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси подали иск против администрации Трампа, утверждая, что блокирование средств незаконно», — отмечают журналисты.

Как пишет CNN, инициатива по переименованию вызвала резонанс среди законодателей и общественности, однако Белый дом официально эту информацию не комментирует.

Переименование крупных общественных объектов в честь действующих политиков не является распространенной практикой в США и требует широкой поддержки со стороны Конгресса и местных властей. Критики инициативы указывают, что даже при частичной политической поддержке она вряд ли получит достаточное количество голосов для реализации.

Напомним, Дональд Трамп уже поддерживал инициативы по переименованию отдельных объектов в свою честь. В частности, во Флориде одна из ключевых дорог была названа в его честь.

Еще один инцидент произошел накануне в Белом доме. Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. В Белом доме заявили, что президент намерен оставить себе медаль. Это вызвало удивление в норвежском Нобелевском комитете, где напомнили: премию невозможно передать, разделить или аннулировать — она принадлежит только лауреату.

Историки называют такие действия попыткой Трампа «зацементировать» свое наследие, хотя и сомневаются, что эти переименования продержатся долго после смены власти.