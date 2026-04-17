Трамп удивил заявлением об уступке от Ирана

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Иран согласился отказаться от обогащения урана, которое могло бы привести к созданию ядерного оружия. Заключение ядерной сделки было важнейшим требованием американской стороны на переговорах с иранцами, а ее отсутствие стало одной из объявленных причин военной операции США против Ирана.

Об уступке иранских переговорщиков в этом вопросе сообщил президент США Дональд Трамп изданию NewsNation.

Американский президент утвердительно ответил на вопрос, согласился ли Иран прекратить обогащение урана.

Реклама

На повторный вопрос он повторил: «Да». После этого Трамп добавил: «Вы удивлены? Я уже не удивлен ничем»

В издании отметили, что Иран до сих пор не подтвердил заявление Трампа, но отказ от обогащения урана будет значительным шагом к соглашению о прекращении войны.

Ядерная программа Ирана — что известно

По данным Международного агентства по атомной энергии, агентства ООН по надзору за ядерной энергетикой, Иран имеет 440,9 килограмма урана, обогащенного до 60% чистоты, что является небольшим техническим шагом от уровня оружейной чистоты 90%.

Этот запас может позволить Ирану создать до 10 ядерных бомб, если он решит милитаризировать свою ядерную программу, заявил в прошлом году генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Реклама

Иран настаивал на мирном характере своей программы, но МАГАТЭ и западные страны утверждают, что Тегеран имел организованную программу ядерного оружия до 2003 года.

Инспекторы МАГАТЭ не могли проверить наличие почти оружейного урана с июня 2025 года, после израильско-американских ударов. Отсутствие инспекций затруднило определение точного места его расположения.

Предотвращение производства страной ядерного оружия было одной из главных целей так называемой операции Трампа «Эпическая ярость», начатой 28 февраля.

Напомним, ранее издание Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников и дополнительные источники, знакомые с переговорами сообщило, что соглашение о прекращении войны между США и Ираном предусматривает освобождение из-под американских санкций 20 миллиардов долларов из замороженных иранских средств в обмен на отказ этой страны от своих запасов обогащенного урана.