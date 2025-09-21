- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп угрожает Афганистану «плохими вещами» и требует вернуть США доступ к базе Баграм
Трамп угрожает властям Афганистана «очень плохими вещами» в случае отказа.
Президент США Дональд Трамп обратился к властям Афганистана с требованием вернуть авиабазу Баграм, угрожая «очень плохими вещами» в случае отказа.
Соответствующий пост президент США обнародовал в социальной сети Trush Social.
«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, случатся очень плохие вещи», — написал Трамп в своем сообщении.
В этой должности президент США подчеркнул, что именно его страна построила данную авиабазу, поэтому имеет право на ее использование.
В то же время, он не уточнил, какие именно шаги планирует в случае отказа Афганистана.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США пытаются вернуть авиабазу Баграм в Афганистане.
Позже в «Талибане» ответили, что выступают категорически против возможности возвращения американских военных на территорию Афганистана.