Трамп угрожает Афганистану «плохими вещами» и требует вернуть США доступ к базе Баграм

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп обратился к властям Афганистана с требованием вернуть авиабазу Баграм, угрожая «очень плохими вещами» в случае отказа.

Соответствующий пост президент США обнародовал в социальной сети Trush Social.

«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, случатся очень плохие вещи», — написал Трамп в своем сообщении.

В этой должности президент США подчеркнул, что именно его страна построила данную авиабазу, поэтому имеет право на ее использование.

В то же время, он не уточнил, какие именно шаги планирует в случае отказа Афганистана.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США пытаются вернуть авиабазу Баграм в Афганистане.

Позже в «Талибане» ответили, что выступают категорически против возможности возвращения американских военных на территорию Афганистана.