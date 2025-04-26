"Трамп угрожает Европе и миру": тревожное предупреждение от The Telegraph

Политика вызывает беспокойство среди европейских и американских обозревателей / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп стал «полной катастрофой».

Такую оценку его политическим действиям дал британский журналист Джейк Уоллис Симонс в своей статье для The Telegraph.

По мнению обозревателя, политика Трампа по отношению к Украине и торговым войнам не только деструктивна, но и угрожает мировой стабильности. Он утверждает, что новая версия Дональда Трампа — «2.0» — «очистила свое окружение от инакомыслящих» и наполнила его «подхалимами, готовыми продать свои принципы за копейки».

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Симонс обратил внимание на молчаливую позицию бывших союзников демократии, в частности не выступившего против атак на Владимира Зеленского Марко Рубио, а также спикера Палаты представителей Майка Джонсона и сенатора Линдси Грэма.

Журналист также привел тревожную статистику: 43% американцев считают, что Трамп слишком симпатизирует России, а только 3% — что он поддерживает Украину. Даже среди республиканцев большинство признает Путина виновником войны в Украине.

«Уже сейчас подавляющее большинство французов, немцев, итальянцев и британцев считают, что Трамп — это угроза миру», — отметил Симонс, отметив, что многие страны, в частности Канада, уже реагируют на эту угрозу перевооружением.

В заключение журналист предупредил, что трамповская политика пошлин и внешней изоляции может спровоцировать глобальный финансовый кризис, безработицу, социальный распад и рост самоубийств.

Напомним, по информации The New York Times, в первые 100 дней второго срока президента США Дональда Трампа его администрация сделала ряд шагов, фактически ставших «подарком» для Кремля.