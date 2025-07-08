Трамп угрожает Казахстану 25% пошлинами и назвал условия их неприменения

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25% таможенную пошлину на все без исключения товары из Казахстана, если страна не перенесет часть своего производства на территорию США.

Соответствующее письмо, адресованное президенту Казахстана Касим-Жомарту Токаеву, Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«С 1 августа 2025 года мы вводим пошлину в размере 25% на все без исключения ввозимые в США товары из Казахстана», — говорится в письме.

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В документе подчеркивается, что указанный уровень пошлин «намного меньше того», который, по словам Трампа, нужен для «устранения диспропорции торгового дефицита» между двумя странами.

Кроме того, в письме говорится, что отношения между США и Казахстаном «далеко не взаимны». В частности, отмечается, что Соединенные Штаты больше не готовы мириться с устойчивыми торговыми дефицитами, вызванными политикой Астаны и наличием торговых барьеров.

«Если Казахстан построит предприятия или будет производить продукцию непосредственно в США — пошлины введены не будут», — заверил Трамп.

Он также добавил, что Белый дом готов быстро, профессионально и в обычном порядке одобрить соответствующие проекты на территории Соединенных Штатов.

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Примечательно, что аналогичные письма также были направлены правительствам Малайзии, Лаоса, ЮАР и Мьянмы.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил 25% пошлины против ключевых союзников — Японии и Южной Кореи.

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что пошлины на импорт стали будут повышены с нынешних 25% до 50%.