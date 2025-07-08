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Трамп угрожает Казахстану 25% пошлинами и назвал условия их неприменения
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из Казахстана, если страна не станет производить продукцию непосредственно на территории Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25% таможенную пошлину на все без исключения товары из Казахстана, если страна не перенесет часть своего производства на территорию США.
Соответствующее письмо, адресованное президенту Казахстана Касим-Жомарту Токаеву, Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.
«С 1 августа 2025 года мы вводим пошлину в размере 25% на все без исключения ввозимые в США товары из Казахстана», — говорится в письме.
В документе подчеркивается, что указанный уровень пошлин «намного меньше того», который, по словам Трампа, нужен для «устранения диспропорции торгового дефицита» между двумя странами.
Кроме того, в письме говорится, что отношения между США и Казахстаном «далеко не взаимны». В частности, отмечается, что Соединенные Штаты больше не готовы мириться с устойчивыми торговыми дефицитами, вызванными политикой Астаны и наличием торговых барьеров.
«Если Казахстан построит предприятия или будет производить продукцию непосредственно в США — пошлины введены не будут», — заверил Трамп.
Он также добавил, что Белый дом готов быстро, профессионально и в обычном порядке одобрить соответствующие проекты на территории Соединенных Штатов.
Примечательно, что аналогичные письма также были направлены правительствам Малайзии, Лаоса, ЮАР и Мьянмы.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил 25% пошлины против ключевых союзников — Японии и Южной Кореи.
Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что пошлины на импорт стали будут повышены с нынешних 25% до 50%.