Трамп угрожает купить Гренландию: премьер-министр Дании зовет на разговор президента США

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что намерена поговорить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений о желании взять под контроль Гренландию.

Об этом сообщает издание Politico.

"Мы предложили разговор с Трампом, и я ожидаю, что он состоится", — сказала она журналистам.

Премьер Дании также добавила, что Трамп пока не ответил на ее запрос.

В то же время она отметила, что нет "никаких оснований полагать, что новоизбранный президент США планирует вторжение в Гренландию и подчеркнула тесное сотрудничество между двумя союзниками по НАТО".

Что предшествовало:

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил, что "владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью". Трамп пригрозил забрать Панамский канал и купить Гренландию для национальной безопасности США. Он говорил о заинтересованности в покупке острова еще в первый президентский срок. Трамп отказался исключить возможность использования военных действий для покупки Гренландии.

После заявления Трампа Дания решила существенно увеличить расходы на оборону Гренландии, а также сменила королевский герб.

Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен исключил возможность того, что Гренландия будет субъектом Соединенных Штатов. Правда, Дания ничего продавать не собирается и деньги ей не нужны.

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