Трамп угрожает Нигерии военным вмешательством после преследования христиан

Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил, что может начать военное вмешательство в Нигерии, если власти страны не остановит преследование христиан.

«Если правительство Нигерии и в дальнейшем будет разрешать убийства христиан, США немедленно прекратят всю помощь Нигерии и, возможно, просто войдут… с готовностью к применению оружия, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства», — написал Трамп в соцсети Truth Social .

Политик также добавил, что в случае атаки она будет «быстрой, жесткой и красивой», сравнив ее с действиями террористов против христиан.

На заявление Трампа отреагировал президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу. Он подчеркнул, что страна не поддерживает религиозные преследования и гарантирует свободу вероисповедания для всех граждан.

"Свобода вероисповедания и толерантность были и остаются основополагающими чертами нашей идентичности", - отметил Тинубу.

Нигерия является одной из наиболее религиозно разделенных стран мира примерно поровну между христианами и мусульманами. На ее территории действуют радикальные исламистские группировки, в частности Боко Харам, которые неоднократно совершали нападения на христианские общины.

США уже вносили Нигерию в список стран, вызывающих беспокойство из-за нарушения свободы вероисповедания, однако в 2023 году этот статус был снят.

