Трамп угрожает Путину "большой неприятностью" - Die Welt

Дональд Трамп / © Associated Press

Эстония обратилась к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 после вторжения самолетов США в воздушное пространство страны Балтии. Президент США Дональд Трамп пригрозил России «большими неприятностями».

Об этом сообщает немецкий телеканал Die Welt 20 сентября в новостном выпуске.

В сюжете говорится, что после циничного нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами Миг-31 страна Балтии обратила для активации 4 статьи НАТО о консультациях.

Как рассказывает издание, такие действия россиян также не раздражали президента США Дональда Трампа. В подтверждение недовольства американского лидера они привели цитату, которую он сказал в пятницу в овальном кабинете.

«Мне не нравится, когда такое случается. Это может привести к большим неприятностям. Мне будут об этом сообщать», — сказал он журналистам в ответ на вопрос о. нарушение воздушного пространства страны НАТО.

Напомним, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, находясь там около 12 минут. Министр иностранных дел Эстонии назвал этот инцидент "беспрецедентно дерзким".

Глава эстонского правительства Кая Каллас решительно осудила действия РФ , подчеркнув, что речь идет о «чрезвычайно опасной провокации». Она напомнила, что это уже третье нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше обостряет ситуацию в регионе.

В ответ на инцидент Эстония обратилась к НАТО с запросом о консультациях в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что подобные действия России «совершенно неприемлемы».