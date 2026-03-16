Трамп угрожает союзникам по НАТО и требует помочь в войне с Ираном

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что если союзники не окажут помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива, альянс может столкнуться с серьезными проблемами в будущем.

Об этом сообщает Financial Times.

В интервью изданию Трамп подчеркнул, что Европа и Китай в значительной степени зависят от нефти из Персидского залива, в то время как Соединенные Штаты менее уязвимы к такому риску.

Реклама

По словам американского президента, союзники должны действовать совместно для защиты стратегически важного морского пути, по которому транспортируется примерно пятая часть мировых поставок нефти.

«Если не будет ответа или если он будет отрицательным, я думаю, что это будет очень плохо для будущего НАТО», — отметил Трамп.

Он также заявил, что может отложить запланированный саммит с главой КНР Си Цзиньпином, чтобы оказывать давление на Пекин и добиться разблокирования пролива.

По словам Трампа, Китай получает около 90% своей нефти именно по этому водному пути, поэтому Пекин должен присоединиться к обеспечению его безопасности.

Реклама

Кроме того, президент США призвал союзников направить минные тральщики и военные подразделения для противодействия угрозам у иранского побережья.

«Мы наносим им сильный удар. У них ничего не остается, кроме как создавать небольшие проблемы в проливе, но эти люди являются бенефициарами, и они должны помогать нам контролировать ситуацию», — заявил он.

Трамп также утверждает, что США и Израиль за последние две недели фактически уничтожили военный потенциал Ирана.

«У них нет ни флота, ни ПВО, ни ВВС, все исчезло. Единственное, что они могут сделать — создать небольшие проблемы с минами», — сказал президент США.

Реклама

Он также предупредил о готовности новых ударов по острову Харг, являющемуся ключевым центром экспорта иранской нефти, а также по всей нефтяной инфраструктуре Ирана.

Комментируя возможную поддержку России, которая, якобы, могла предоставлять Ирану спутниковые данные для наведения на американские и израильские системы, Трамп ответил неоднозначно.

«Трудно сказать: „Что вы делаете?“, когда мы делаем то же самое», — подчеркнул он, добавив, что США также помогали Украине, предоставив 350 миллиардов долларов финансовой и материальной поддержки.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай помогают Тегерану, в том числе в рамках военного сотрудничества.

Реклама

Мы ранее информировали, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, исчезнувший из публичного пространства после ударов США и Израиля, якобы находится в Москве.