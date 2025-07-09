Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп когда-то угрожал российскому диктатору Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертовой матери», чтобы сдержать его от вторжения в Украину.

Об этом сообщает телеканал CNN, получивший аудиозапись закрытого собрания доноров 2024 года.

«Путину я сказал: если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, у меня нет выбора. А потом Путин сказал: я тебе не верю. Но он поверил мне на 10%», — рассказал Трамп, согласно аудиозаписи.

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Как отмечает CNN, позже он утверждал, что передал аналогичное предупреждение лидеру Китая Си Цзиньпину, сказав ему, что «США разбомбят Пекин».

Аудиозаписи мероприятий по сбору средств на 2024 год в Нью-Йорке и Флориде получили журналисты Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф, подробно описавшие некоторые из них в своей новой книге «2024». Штаб Трампа отказался комментировать содержание записей, пишет CNN.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что недоволен переговорами с Владимиром Путиным о прекращении войны РФ против Украины, потому что тот «всегда очень мил, но оказывается, это ничего не значит», поэтому он «серьезно рассматривает» санкции.

Президент США повторил, что он «очень недоволен» Путиным после их телефонного разговора 3 июля. Кроме того, Трамп обвинил президента РФ в том, что тот убивает «слишком много людей», в том числе собственных солдат.

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