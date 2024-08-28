Трамп указал на того, кто поможет закончить войну между Россией и Украиной

45-й президент США уверен, что он единственный, кто может дать обещание закончить войну между Россией и Украиной, а также предотвратить Третью мировую войну.

Кандидат на выборах в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп намекнул, что операция Украины в Курской области ( Россия ) грозит началом Третьей мировой войны, а также назвал того, кто поможет закончить войну РФ против Украины.

Об этом Дональд Трамп заявил, выступая перед Ассоциацией Национальной гвардии США в Детройте.

Трамп назвал того, кто поможет закончить войну между Россией и Украиной, а именно, себя. Он уверен, что единственный, кто может дать обещание завершить полномасштабную войну в Украине, а также предотвратить "Третью мировую войну".

Трамп также упомянул о "прорыве в России", вероятно, речь шла об операции ВСУ на Курщине.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", – заявил он.

45-й президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал закончить войну в Украине после победы на выборах.

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро", — заявил Трамп.

Ранее бывший глава МИД Павел Климкин объяснил, что глава Кремля Владимир Путин желает переговоров, но не с Украиной, а с США и Западом.

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