"Трамп умер": в соцсетях разгоняют слухи о смерти президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

У 79-летнего главы Белого дома Дональда Трампа снова заметили синяки на руках, что усилило дискуссии о его состоянии здоровья, более того — о его скрываемой смерти.

ТСН.ua пишет все, что известно об «исчезновении» Дональда Трампа.

В Сети разгорелись дискуссии по поводу отсутствия на публике Дональда Трампа на фоне замеченных синяков на руках президента.

В частности, в понедельник, 25 августа, у Трампа заметили синяк на тыльной стороне правой руки во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чже Мэном в Овальном кабинете. Это усугубило опасения относительно проблем со здоровьем американского лидера.

У президента США снова заметили огромный синяк на руке / © Getty Images

Впоследствии синяк заметили на его левой руке. А в пятницу его видели с толстым слоем макияжа на тыльной стороне правой руки во время посещения музея «Народный дом» в Вашингтоне.

Белый дом сначала объяснил появление синяков рукопожатием, как и сам Трамп, который в декабре в интервью журналу Time сказал: «Это от рукопожатия с тысячами людей».

Врач президента США Шон Барбабелла, письмо которого опубликовал в июле Белый дом, заявил о том, что синяки «соответствуют незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и употребления аспирина, принимаемого в рамках стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

Тем временем опытная эксперт по внешней политике, журналистка Лора Розен констатирует, что американского лидера никто не видел несколько дней подряд и в ближайшее время его появление перед гражданами Белый дом не планирует. Поэтому в Сети начали распространяться конспирологические теории о смерти Дональда Трампа из-за «синяка» на руке. Подобный «знак смерти», как отмечается, заметили у королевы Елизаветы, которая через два дня умерла.

Также странно кажется, что политика не видели даже за его любимым делом — игре в гольф.

Подозрительными представляются и заявления вице-президента США Джей Ди Венса. В частности, он сказал, что готов исполнять обязанности президента Дональда Трампа, если с последним что-нибудь произойдет.

«Да, случаются ужасающие трагедии. Но я уверен, что президент США в хорошей форме дослужит до конца своего срока и сделает большие вещи для американского народа», — подчеркнул он.

В то же время Венс отметил крепкое здоровье и высокую энергичность Дональда Трампа, отметив, что президент работает дольше всех в Белом доме.

«Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить лучшее обучение на рабочем месте, чем то, которое я получил за последние 200 дней», — добавил он.