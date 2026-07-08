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Трамп унизил Мелони перед лидерами НАТО: неловкий эпизод в Анкаре
Во время так называемого «семейного фото» лидеров стран-членов Альянса президент США демонстративно проигнорировал итальянскую премьер-министрю.
Президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания после того, как во время церемонии совместной фотосессии на саммите НАТО в Анкаре прошел мимо премьер-министра Италии Джорджу Мелони, не поздоровавшись с ней.
Об этом сообщает издание Unilad.
Как отмечает издание, во время так называемой «семейной фотографии» лидеров стран-членов Альянса Трамп, направляясь к своему месту, не обратил внимания на главу итальянского правительства.
На опубликованных кадрах видно, что Мелони после этого лишь неловко улыбнулась и опустила взгляд.
Unilad напоминает, что это уже не первый публичный инцидент, связанный с напряженностью между политиками. Во время саммита G7 во Франции в прошлом месяце Дональд Трамп заявил, что Джорджа Мелони якобы «умоляла» его сделать совместное фото.
«Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не согласился, но мне стало её жалко», — сказал тогда президент США.
В ответ премьер-министр Италии резко отреагировала на эти слова, назвав их ложными.
«Италия и я никогда не умоляем. Некоторые вещи заслуживают немедленного ответа. Я не знаю, почему президент США так ведет себя со своими союзниками. Это происходит не в первый раз. Могу только сказать, что прискорбно, что он не проявляет такой же решимости в отношении врагов Запада», — заявила Мелони.
Издание также отмечает, что еще совсем недавно Джордж Мелони считалась одной из европейских лидеров, у которых складывались наиболее конструктивные отношения с Дональдом Трампом.
В частности, она была единственной представительницей Европы, которая сидела в первом ряду на его инаугурации в январе 2025 года, а впоследствии представляла Европейский Союз во время переговоров с президентом США в Белом доме по поводу торговых споров.
Напомним, что после инцидента с Трампом в Париже премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась за скорейшее возобновление конструктивного диалога между Римом и Вашингтоном.