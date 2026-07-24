Трамп усилит давление на Россию ради победы на выборах в США: анализ эксперта

Дональд Трамп / © Associated Press

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Завершение войны в Украине может стать для президента США Дональда Трампа ключевым политическим достижением в преддверии важных осенних выборов в американский Конгресс. Именно этот фактор побуждает Белый дом к поиску механизмов усиления давления на Российскую Федерацию.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 заявил эксперт по публичной политике Илья Котов.

По словам эксперта, осознавая риски, Москва сейчас активно пытается склонить Вашингтон к возобновлению переговорного процесса. Однако главная цель Кремля — это сделать без реального внешнего давления и добиться отсрочки новых болезненных санкций против российского нефтяного сектора.

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Кроме того, Илья Котов оценил риски новой волны мобилизации в государстве-агрессоре, назвав вероятность ее проведения как «50 на 50».

«Кремль технически способен набрать новое количество людей, однако их качественное обеспечение потребует колоссальных финансовых затрат. Именно поэтому главным инструментом сдерживания и влияния на РФ должно оставаться системное экономическое давление», — подытожил аналитик.

Напомним, ранее госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что США готовы вмешаться в войну в Украине, когда появится реальная возможность достичь мирного соглашения. Он акцентировал, что Вашингтон готов «играть любую положительную роль», чтобы закончить войну.

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