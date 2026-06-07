- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп усиливает давление на Кубу: иностранный бизнес покидает остров
С 6 июня на Кубе фактически прекращено обслуживание иностранных карт Visa и Mastercard.
Крупные международные компании постепенно сворачивают деятельность на Кубе из-за усиления санкционного давления со стороны США и резкого осложнения финансовых операций.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
С 6 июня на Кубе фактически прекращено обслуживание иностранных карт Visa и Mastercard после того, как ключевой зарубежный банк-партнер разорвал соглашение с кубинской FINCIMEX SA. Это привело к потере технической возможности обработки транзакций для иностранных платежных систем и официальному прекращению их приема на острове.
Решение было принято на фоне расширения санкций США против кубинского военно-экономического конгломерата GAESA, который контролирует значительную часть экономики страны.
Как отмечает The Wall Street Journal, крупнейшие международные гостиничные сети также сворачивают деятельность. Испанские Iberostar и Meliá сокращают управление десятками объектов: Meliá закрывает 15 отелей, Iberostar — 12, объясняя это энергетическими проблемами, падением спроса и регуляторными рисками.
Канадская Royalton Hotels & Resorts полностью прекратила работу на острове из-за резкого уменьшения туристических потоков.
Существенным ударом для экономики стал выход канадской Sherritt International, которая более 30 лет занималась добычей никеля и кобальта. Компания приостановила деятельность и эвакуировала персонал, опасаясь вторичных санкций из-за связей с GAESA.
Кубинский экономист Рикардо Торрес в комментарии The Wall Street Journal назвал текущие события «переломным моментом» и серьезным ударом по уже ослабленной экономике страны.
Дополнительно ситуацию осложняет топливный кризис: ряд авиакомпаний уже отменили рейсы на Кубу из-за дефицита авиационного топлива.
В мае президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный против GAESA, а 4 июня ввел санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его семьи и ряда правительственных структур.
Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что любые компании, которые сотрудничают с подсанкционными структурами, рискуют сами попасть под ограничения, что дополнительно усиливает отток иностранного бизнеса с Кубы.
Напомним, лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможное военное вмешательство США может привести к «кровавой бойне» и серьезным последствиям для всего региона.