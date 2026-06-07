Трамп усиливает давление на Кубу: иностранный бизнес покидает остров

Куба / © Associated Press

Реклама

Крупные международные компании постепенно сворачивают деятельность на Кубе из-за усиления санкционного давления со стороны США и резкого осложнения финансовых операций.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

С 6 июня на Кубе фактически прекращено обслуживание иностранных карт Visa и Mastercard после того, как ключевой зарубежный банк-партнер разорвал соглашение с кубинской FINCIMEX SA. Это привело к потере технической возможности обработки транзакций для иностранных платежных систем и официальному прекращению их приема на острове.

Реклама

Решение было принято на фоне расширения санкций США против кубинского военно-экономического конгломерата GAESA, который контролирует значительную часть экономики страны.

Как отмечает The Wall Street Journal, крупнейшие международные гостиничные сети также сворачивают деятельность. Испанские Iberostar и Meliá сокращают управление десятками объектов: Meliá закрывает 15 отелей, Iberostar — 12, объясняя это энергетическими проблемами, падением спроса и регуляторными рисками.

Канадская Royalton Hotels & Resorts полностью прекратила работу на острове из-за резкого уменьшения туристических потоков.

Существенным ударом для экономики стал выход канадской Sherritt International, которая более 30 лет занималась добычей никеля и кобальта. Компания приостановила деятельность и эвакуировала персонал, опасаясь вторичных санкций из-за связей с GAESA.

Реклама

Кубинский экономист Рикардо Торрес в комментарии The Wall Street Journal назвал текущие события «переломным моментом» и серьезным ударом по уже ослабленной экономике страны.

Дополнительно ситуацию осложняет топливный кризис: ряд авиакомпаний уже отменили рейсы на Кубу из-за дефицита авиационного топлива.

В мае президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный против GAESA, а 4 июня ввел санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его семьи и ряда правительственных структур.

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что любые компании, которые сотрудничают с подсанкционными структурами, рискуют сами попасть под ограничения, что дополнительно усиливает отток иностранного бизнеса с Кубы.

Реклама

Напомним, лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможное военное вмешательство США может привести к «кровавой бойне» и серьезным последствиям для всего региона.

Новости партнеров