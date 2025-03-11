Трамп усиливает торговую войну с Канадой и предлагает ей стать 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 12 марта новых пошлин на канадскую сталь и алюминий, которые составят 50%. Также он пригрозил повышением тарифов на импорт автомобилей из Канады, что может нанести серьезный удар по ее автопромышленности.

Соответствующую публикацию Трамп обнародовал в социальной сети Х.

По словам Трампа, такие меры стали ответом на "антиамериканскую" политику Оттавы, в частности, установление высоких тарифов на электроэнергию и молочные продукты из США. Он заявил, что Канада должна немедленно отменить свои "возмутительные" пошлины и пригрозил дальнейшим повышением тарифов на импорт авто со 2 апреля, что, по его словам, "по сути, навсегда закроет автомобильный бизнес в Канаде".

Трамп также обвинил Канаду в недостаточном вкладе в обеспечение национальной безопасности и заявил, что США "субсидируют" ее более чем на 200 миллиардов долларов в год.

Как разрешение торгового конфликта, он предложил Канаде стать 51-м штатом США.

"Единственное, что имеет смысл — чтобы Канада стала нашим заветным пятьдесят первым штатом. Это снимет все пошлины, существенно снизит налоги для канадцев, сделает страну более безопасным, а США — еще более мощным государством", — написал президент США.

Он также подчеркнул, что в случае такого сценария у Канады больше не будет проблем с границей, а ее национальный гимн "О, Канада" останется, но уже как часть "величайшего государства в мире".

Напомним, правительство нового премьер-министра Канады Марка Карни будет сохранять тарифы против товаров США, пока в Вашингтоне не начнут уважать канадцев.

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