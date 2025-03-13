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Трамп успокоил союзников по НАТО, которых беспокоит угроза нападения России

Трамп успокоил союзников по НАТО, которых беспокоит угроза нападения России

Генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Американский президент считает, что после окончания войны в Украине российская армия "вернется домой".

Президент США Дональд Трамп считает, что европейские союзники по НАТО зря волнуются из-за возможного нападения России. Он пообещал, что США позаботятся, чтобы этого не произошло.

Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, когда закончится война в Украине, российская армия "вернется домой".

"Когда все закончится, все будет сделано, они захотят вернуться домой и отдохнуть", — считает Трамп.

Президент США подчеркнул, что его страна позаботится о том, чтобы нападения на союзников по НАТО не произошло.

"Я не ожидаю, что такое может произойти, но мы сделаем так, чтобы этого не произошло", – добавил он.

Напомним, во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, потенциальная аннексия Гренландии состоится.

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