"Трамп устал": президент Эстонии ошеломил заявлением о войне в Украине

Президент Эстонии Алар Карис обсудил влияние возможных предстоящих встреч президента США с Владимиром Путиным в завершение войны в Украине. Карис, встречавшийся с Дональдом Трампом, заявил, что отношение американского лидера к бесконечным переговорам изменилось.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Куку».

Карис подчеркнул, что эстонские дипломаты добились значительных успехов на Генеральной Ассамблее ООН, но главный вопрос остается: откуда придет «настоящая победа»? Он подчеркнул, что настоящий успех придет, «когда закончится война в Украине, и мы сможем ощутить мир в Европе».

Карис, комментируя возможные последующие встречи Трампа с Путиным, выразил ощущение, что что-то «начало незаметно меняться».

«Американский президент тоже устал от этих бесконечных переговоров с Путиным», — заявил он.

По мнению президента Эстонии, индикатором принципиального изменения в отношении является само решение США по военной помощи.

Карис прямо указал на допущение властями США применения американского оружия для ударов по военным целям на территории России. Он считает, что этот шаг стал «перейденным пределом» в отношении Трампа к Путину и конфликту.

Теперь, по мнению Алара Кариса, остается вопрос, изменят ли что-либо последующие переговоры между президентами США и России, но ощущение того, что геополитическая линия уже пересечена, растет.

Напомним, ранее в эфире Fox News спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил: не верит в то, что Российская Федерация может выиграть войну в Украине, иначе она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром. По его словам, президент США Дональд Трамп всегда был оптимистичным по решению вопроса войны.