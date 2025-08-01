Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в размере от 10% до 41% для 69 торговых партнеров, включая Канаду, страны Евросоюза, Индию, Британию и другие.

Об этом свидетельствует указ Трампа, опубликованный на сайте Белого дома 31 июля.

Ставки вступят в силу через семь дней.

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Самые высокие пошлины были введены для Сирии — 41%, а также для Лаоса и Бирмы — по 40%. Самые низкие — 10% — для Британии и отдельно ее Фолклендских островов.

Также Трамп ввел 39% тариф для Швейцарии, 25% — для Индии, 20% — для Тайваня и 15% — для около 40 стран. Товары стран, которые не упоминаются в списке, будут облагаться минимальными 10-процентными тарифами.

В указе говорится, что некоторые иностранные торговые партнеры, указанные в списке, согласились заключить или находятся на грани заключения торговых соглашений с США. Их товары будут облагаться пошлинами до момента заключения договора.

Как пишет NV, отдельным указом Трампа также вводятся пошлины для Канады в размере до 35%. В документе указывается, что страна «не смогла сотрудничать» в прекращении незаконных потоков наркотиков в США. В свою очередь для Мексики президент США ввел 90-дневную отсрочку от пошлин в 30%, чтобы дать время для переговоров.

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Bloomberg пишет, что базовые ставки для многих торговых партнеров остаются неизменными по сравнению с пошлинами, введенными Трампом в апреле. Однако решение повысить пошлины на канадские товары до 35% грозит внести новую напряженность в напряженные отношения.

Отмечается, что Дональд Трамп подписал указ всего за несколько часов до истечения крайнего срока действия отсрочки для введения повышенных пошлин 1 августа, которые должны вступить в силу для всех стран.

Новые пошлины США / © nv.ua

Напомним, 2 апреля президент США обнародовал из Розового сада Белого дома давно обещанный широкий набор пошлин на импорт в рамках программы «Америка превыше всего».