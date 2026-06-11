Трамп установил рекорд по количеству консультаций у врачей во время медицинского осмотра — The Independent

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время ежегодного медицинского осмотра в прошлом месяце посетил сразу 22 медицинских специалиста, что почти вдвое превышает показатели предыдущих президентских осмотров и, вероятно, является рекордом для американских лидеров.

Об этом говорится в анализе, на который ссылается издание The Independent.

По данным журналистов, такое количество консультаций привлекло внимание медицинских экспертов, которые назвали его необычно большим для планового президентского осмотра.

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Кардиолог Джонатан Райнер, ранее работавший с бывшим вице-президентом США Диком Чейни, заявил, что 22 специалиста — это «огромное количество».

В Белом доме пояснили, что в общий список были включены не только узкопрофильные специалисты, но и врачи общей практики.

В то же время официальные результаты обследования остаются положительными.

Личный врач президента Шон Барбабелла сообщил, что Трамп находится в «отличном состоянии здоровья», демонстрируя хорошие показатели сердечно-сосудистой, легочной и нервной систем.

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Сам президент после осмотра заявил в социальной сети Truth Social, что обследование прошло «идеально».

Однако, как отмечает The Independent, повышенное внимание к состоянию здоровья 79-летнего Трампа сохраняется на фоне дискуссий о возрасте американских политиков.

Дополнительные вопросы вызвали как большое количество привлечённых медиков, так и результаты социологических опросов, свидетельствующие о беспокойстве части американцев по поводу его физического и когнитивного состояния.

В опросе, проведённом в прошлом месяце изданиями The Washington Post, ABC News и Ipsos, 59 процентов респондентов заявили, что не верят в то, что Трамп обладает достаточной психической дееспособностью для исполнения обязанностей президента, а еще 55 процентов сказали, что не считают его физически достаточно здоровым, чтобы выполнять свои обязанности.

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Напомним, в служебной записке врача Белого дома Шона Барбабелли говорится, что президент США Дональд Трамп прошел очередное медицинское обследование, по результатам которого врачи заявили, что он находится в «отличном состоянии здоровья» и полностью способен исполнять обязанности главы государства.

В то же время бывшие врачи Белого дома выразили обеспокоенность состоянием здоровья Дональда Трампа после его третьего обращения к медикам за последнее время. Эксперты отмечают недостаток прозрачности и растущее число вопросов.

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