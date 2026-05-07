Трамп утвердил новую стратегию борьбы с терроризмом: кого США считают главными угрозами

Президент США Дональд Трамп утвердил новую национальную контртеррористическую стратегию, в которой главными угрозами безопасности страны названы Иран, транснациональные наркокартели, исламистские группировки и радикальные внутренние движения.

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новую контртеррористическую стратегию на 2026 год. Документ предполагает существенное расширение понятия терроризма и изменение ключевых приоритетов Вашингтона в сфере безопасности.

В стратегии отдельный акцент сделан на борьбе с Ираном, который Белый дом называет главным государственным спонсором терроризма. Также администрация Трампа заявляет о намерении усилить давление на картели и транснациональные преступные группировки в Западном полушарии.

Документ предусматривает более активное использование военных, финансовых и санкционных инструментов для борьбы с наркокартелями, которые в США уже приравнивают к террористическим структурам. В Вашингтоне отмечают, что речь идет не только о наркотрафике, но и о торговле людьми, незаконной миграции и насилии, которое, по оценкам американских властей, угрожает безопасности страны.

Кроме внешних угроз, стратегия также уделяет внимание внутреннему экстремизму. В документе упоминаются "насильственные леворадикальные группировки" и антиамериканские движения. Администрация Трампа заявляет, что планирует усилить мониторинг радикализации и предотвращать политическое насилие внутри страны.

Отдельным направлением останется борьба с исламистскими организациями, в частности Аль-Каидой, ИГИЛ и их центрами. В Белом доме заявили, что новая стратегия должна обеспечить более быстрое реагирование на террористические угрозы и усилить координацию между американскими спецслужбами и союзниками.

По словам советника Белого дома по контртерроризму Себастьяна Горки, стратегия базируется на принципе "Америка - наш дом, и он должен быть защищен".

Напомним, что ранее речь шла о том, что США готовятся признать венесуэльский "Картель солнц" террористической организацией.

