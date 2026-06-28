Трамп увидел в Украине шанс для себя: Климкин объяснил, почему США меняют отношение к РФ

Изменение отношения президента США Дональда Трампа к Украине / © Associated Press

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Изменение отношения президента США Дональда Трампа к Украине связано не с симпатией к Киеву, а с его стремлением добиться собственного политического успеха.

Об этом дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире Radio NV.

По словам Климкина, ряд западных лидеров, которые в последнее время общались с Трампом, заметили изменение его настроений по отношению к Украине.

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«Многие лидеры западных, разговаривавшие с Трампом, почувствовали, если не смену риторики, то смену настроения. Является ли это изменение постоянной историей? Это плохой вопрос, потому что это может измениться через 15 минут», — отметил дипломат.

По мнению эксминистра, сейчас для Трампа важно переключить внимание из Ирана, где он пока не может продемонстрировать убедительных результатов.

Климкин объяснил, что американский президент ищет возможность показать свой успех на международной арене, а ситуация вокруг Украины может стать для него таким шансом.

Он почувствовал, что изменение балансов у нас на фронте и не только на фронте может принести ему эту историю. Думаю, в ближайшие месяцы он будет целенаправленно этим заниматься», — сказал дипломат.

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В то же время, Климкин предостерег, что положительные сигналы со стороны Вашингтона не означают безусловной поддержки Украины.

«Это не означает только плюсы для нас, поскольку в какой-то момент он снова может прибегнуть к разным методам давления», — подчеркнул он.

По убеждению эксминистра, для Трампа Украина стала возможностью не только укрепить свои политические позиции, но и получить дополнительные рычаги влияния на Россию.

Украина вступает в новую фазу переговорного процесса

Климкин также отметил, что Украина вступает в новую фазу переговорного процесса. По его словам, успешные удары по российскому тылу продемонстрировали способность Киева изменять ситуацию на поле боя, что создает дополнительные аргументы в диалоге с США.

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Дипломат считает, что сейчас украинской стороне важно показать Дональду Трампу, что поддержка Украины отвечает не только украинским интересам, но и его политическим целям.

«У нас появились определенные рычаги. И эти рычаги очень важно „продать“ Трампу — в смысле объяснить, что это дает не только нам, но и ему», — подытожил Павел Климкин.

Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите G7 заявил о необходимости усиления давления на Россию и отметил прогресс Украины в войне против государства-агрессорки.

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