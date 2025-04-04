Трамп уволил "нелояльных" чиновников Рады нацбезопасности по совету конспирологии — NYT

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп уволил, по меньшей мере, трех старших должностных лиц Совета национальной безопасности после необычной встречи в Овальном кабинете с праворадикальной активисткой Лаурой Лумер, предоставившей список лиц, которых считает нелояльным главе государства.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника, осведомленного с деталями дела.

Уволены были среди тех, кого Лумер прямо критиковала во время встречи в среду, 2 апреля. Источник сообщает, что другие сотрудники РНБ также могут быть устранены в ближайшее время. Некоторые из них уже были возвращены в свои агентства еще до встречи.

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Лумер, известная распространением теорий заговора и острой критикой чиновников, на встрече передала президенту документы, подтверждающие, по ее словам, обвинения против сотрудников Рады.

Во встрече также принимали советник по нацбезопасности Майкл Уолц, вице-президент Джей-Ди Венс, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, руководитель кадровой службы Серджио Гор и министр торговли Говард Латник.

Ее целью стали, в частности, сотрудники, по словам Лумера и ее союзников, имеющие «неоконсервативные» взгляды и противоречащие внешнеполитической линии Трампа «Америка прежде всего».

В настоящее время должность сохранил заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг — один из главных объектов критики Лумер, сообщил источник.

Рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа упал до самого низкого уровня во время его второго срока пребывания в Белом доме на фоне его управления экономикой и недавней утечки военной информации из чата Signal. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные опроса Reuters/Ipsos.

Согласно ему, рейтинг одобрения Трампа составляет 43%, что на 2% ниже по сравнению с опросом, проведенным в конце марта. После вступления Трампа в должность 20 января его рейтинг одобрения составил 47%.