- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп уволил "нелояльных" чиновников Рады нацбезопасности по совету конспирологии — NYT
Об уходе чиновников стало известно после встречи Трампа с Лумер.
Президент США Дональд Трамп уволил, по меньшей мере, трех старших должностных лиц Совета национальной безопасности после необычной встречи в Овальном кабинете с праворадикальной активисткой Лаурой Лумер, предоставившей список лиц, которых считает нелояльным главе государства.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника, осведомленного с деталями дела.
Уволены были среди тех, кого Лумер прямо критиковала во время встречи в среду, 2 апреля. Источник сообщает, что другие сотрудники РНБ также могут быть устранены в ближайшее время. Некоторые из них уже были возвращены в свои агентства еще до встречи.
Лумер, известная распространением теорий заговора и острой критикой чиновников, на встрече передала президенту документы, подтверждающие, по ее словам, обвинения против сотрудников Рады.
Во встрече также принимали советник по нацбезопасности Майкл Уолц, вице-президент Джей-Ди Венс, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, руководитель кадровой службы Серджио Гор и министр торговли Говард Латник.
Ее целью стали, в частности, сотрудники, по словам Лумера и ее союзников, имеющие «неоконсервативные» взгляды и противоречащие внешнеполитической линии Трампа «Америка прежде всего».
В настоящее время должность сохранил заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг — один из главных объектов критики Лумер, сообщил источник.
Рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа упал до самого низкого уровня во время его второго срока пребывания в Белом доме на фоне его управления экономикой и недавней утечки военной информации из чата Signal. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные опроса Reuters/Ipsos.
Согласно ему, рейтинг одобрения Трампа составляет 43%, что на 2% ниже по сравнению с опросом, проведенным в конце марта. После вступления Трампа в должность 20 января его рейтинг одобрения составил 47%.