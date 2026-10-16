Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома после пяти дней работы: что пошло не так — NYT

Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария / © Associated Press

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Вновь назначенную пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кэти Захарию уволили с должности спустя всего пять дней работы. Причиной стали неудачный дебют перед журналистами и скандал вокруг ее заявлений о юридическом образовании и адвокатской квалификации.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех собеседников, осведомленных о ситуации.

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По данным издания, решение об увольнении было принято в пятницу, однако официально о нем на тот момент не объявили. Представители Белого дома и сама Захария не ответили на запросы журналистов по поводу этой информации.

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В пятницу Дональд Трамп подтвердил, что беседовал с Захарией о её дальнейшей работе. По словам президента, он предложил ей подумать, стоит ли ей оставаться на этой должности.

«Честно говоря, будь я на вашем месте, я бы переосмыслил это», — так Трамп пересказал свой разговор с пресс-секретарём.

Он также отметил, что спросил её, действительно ли ей нужна эта работа, и выразил сомнение в целесообразности её дальнейшего пребывания в этой должности. В то же время президент предположил, что Захария может продолжить работать на него «в той или иной форме, но, возможно, в более приятной».

Что стало причиной увольнения

Кэти Захария приступила к работе в понедельник, а уже во вторник провела свой первый и, как оказалось, последний брифинг для журналистов. Во время встречи она в основном зачитывала заранее подготовленный текст и прекратила общение после трёх вопросов.

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После этого американские СМИ начали активно обсуждать её профессиональную квалификацию. Захария позиционировала себя как юристку, и Трамп также называл её адвокатом, однако, по информации издания, она не сдала адвокатский экзамен.

Во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома репортер несколько раз попросил Захарию уточнить, в каком штате она сдавала экзамен. Дважды в ответ она сказала: «Когда я переехала в Китай».

Позже Захария пояснила газете The New York Times, что не расслышала вопрос, хотя Трамп, стоявший неподалеку, повторил его для неё.

Дополнительные вопросы о её квалификации прозвучали в пятницу в эфире программы Fox News «Fox & Friends». Ведущий Лоуренс Джонс прямо спросил, не жалеет ли она о том, что не рассказала президенту о том, что не сдала адвокатский экзамен.

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«Ну, Лоуренс, мне таких вопросов не задавали», — ответила Захария.

По данным The New York Times, до назначения Захария была малоизвестной комментаторшей Fox News, с которой мало кто в Белом доме был знаком. Президент предложил ей эту должность в пятницу, а к работе она приступила в понедельник. На момент увольнения она даже не успела переехать в Вашингтон.

Ее кандидатуру поддерживала Натали Гарп — влиятельная помощница, которая часто находится рядом с президентом. Однако другие представители администрации, по информации издания, сочли ее первое выступление перед журналистами провальным.

Напомним, новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария провела свой первый брифинг, который вызвал критику из-за её поведения перед камерами и лаконичных ответов журналистам. Эксперты по языку тела обратили внимание на её нервную улыбку и неуверенную манеру выступления, а особое внимание привлек ответ на вопрос о передаче разведданных Украине.

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