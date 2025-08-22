Трамп уволил топофицера ЦРУ, которая занималась российским направлением — The Economist

ЦРУ / © Лента.ру

Президент США Дональд Трамп отстранил от работы одну из самых высоких по должности офицеров ЦРУ, которая более 20 лет работала в сфере разведки и отвечала за российское направление.

Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, в 2016 году она координировала подготовку доклада о вмешательстве Кремля в выборы Трампа. Позже возглавила подразделение, отвечавшее за аналитику и операции ЦРУ по России и постсоветскому пространству.

Журналисты отмечают, что отстранение офицера ЦРУ, руководившей сотнями аналитиков и другого персонала, вызвало тревогу среди многих нынешних и бывших разведчиков.

Бывший офицер ЦРУ Ларри Пфайфер, которому отозвали допуск 20 января этого года, отметил, что потеря допуска к секретной информации — это «конец карьеры».

«Даже уборщики имеют допуск. Многие офицеры также возлагаются на допуски после ухода на пенсию для работы консультантами. Считалось, что уволенная офицер ЦРУ была близка к пенсионному возрасту», — отметил он.

Напомним, Тулси Габбард, директор национальной разведки США, издала директиву, в которой запретила передавать всю информацию о мирных переговорах между Россией и Украиной американским партнерам-разведчикам.

Речь идет о службах разведки стран альянса «Пяти глаз», куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Этот разведывательный альянс был создан союзниками после Второй мировой войны.