Трамп уволил Волтца с должности советника по нацбезопасности — кто будет вместо него

Трамп официально уволил Волтца / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Его обязанности будет временно исполнять государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом говорится в сообщении президента США Дональда Трампа 1 мая в truthsocial.

«Государственный секретарь Марко Рубио будет занимать должность советника по национальной безопасности, продолжая свое твердое лидерство в Государственном департаменте», — сказал Трамп.

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Майк Уолтц не останется без работы. Трамп порекомендовал его на должность следующего посла США в ООН.

Президент считает, что Уолтц всегда ставил интересы Соединенных Штатов выше своих, поэтому будет полезен на новой для себя должности.

Ранее уже сообщалось о том, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности. Тогда об этом сообщали источники, осведомленные о ситуации в Белом доме.

Что известно о причинах увольнения Волтца

Майк Уолтц в марте 2025 года случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга к закрытому чату в Signal. В чате обсуждались планы военного удара по целям хуситов, а инцидент повлек за собой настоящий резонанс, в частности из-за потенциального разглашения чувствительной информации.

Голдберг опубликовал отчет на основе увиденного, и хотя поначалу он не указал деталей, после ряда возражений от высших должностных лиц администрации (в частности, министра обороны Пита Гегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа) журналист изложил вероятное содержание чата полностью.

Тогда скандал с чатом в Signal Дональд Трамп назвал охотой на ведьм. Однако уже в конце марта СМИ писали, что в администрации президента США ожидается первая отставка.

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