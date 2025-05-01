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Трамп уволил Волтца с должности советника по нацбезопасности — кто будет вместо него
Экс-советника Трампа по нацбезопасности пока заменит Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Его обязанности будет временно исполнять государственный секретарь США Марко Рубио.
Об этом говорится в сообщении президента США Дональда Трампа 1 мая в truthsocial.
«Государственный секретарь Марко Рубио будет занимать должность советника по национальной безопасности, продолжая свое твердое лидерство в Государственном департаменте», — сказал Трамп.
Майк Уолтц не останется без работы. Трамп порекомендовал его на должность следующего посла США в ООН.
Президент считает, что Уолтц всегда ставил интересы Соединенных Штатов выше своих, поэтому будет полезен на новой для себя должности.
Ранее уже сообщалось о том, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности. Тогда об этом сообщали источники, осведомленные о ситуации в Белом доме.
Что известно о причинах увольнения Волтца
Майк Уолтц в марте 2025 года случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга к закрытому чату в Signal. В чате обсуждались планы военного удара по целям хуситов, а инцидент повлек за собой настоящий резонанс, в частности из-за потенциального разглашения чувствительной информации.
Голдберг опубликовал отчет на основе увиденного, и хотя поначалу он не указал деталей, после ряда возражений от высших должностных лиц администрации (в частности, министра обороны Пита Гегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа) журналист изложил вероятное содержание чата полностью.
Тогда скандал с чатом в Signal Дональд Трамп назвал охотой на ведьм. Однако уже в конце марта СМИ писали, что в администрации президента США ожидается первая отставка.
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