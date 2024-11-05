Трамп уже подготовил судебные тяжбы на случай победы Харрис — The Times

Команда Трампа готовит судебные иски на случай поражения в 2024 году.
Команда экс-президента США Дональда Трампа готовит серию судебных исков, чтобы оспорить результаты выборов в случае победы вице-президента Камалы Харрис.
Об этом пишет The Times.
Трамп и его союзники говорили о том, что нет проверки бюллетеней для голосования за границей или в армии, а избирательные органы используют досрочное голосование для мошенничества, отмечают в издании. Кроме этого республиканец добавил, что многие почтовые бюллетени в колеблющихся штатах не являются легитимными.
По словам журналистов, кампания республиканца неоднократно представляла длинные очереди за почтовыми бюллетенями по требованию в округе Бакс, штат Пенсильвания, как форму подавления избирателей.
"Они уже начали жульничать в Ланкастере, они жульничали. Мы поймали их на 2600 голосах", — рассказал Трамп на одном из митингов.
Оба кандидата в президенты США потратили месяцы на подготовку к судебным баталиям после выборов, заявили в издании. Их команды составляют потенциальные иски и ответы на них.
"Вопрос не в том, будут ли они подавать эти иски, а в том, даст ли им суд хоть малейшее время", — сказал журналистам исполнительный директор Центра избирательных инноваций и исследований Дэвид Беккер.
В издании поделились, что демократы занимают оборону, сделав несколько собственных юридических шагов. В частности, в штате Джорджия сторонники Харрис успешно оспорили новые правила избирательной комиссии, поддерживающей Трампа, и могли бы дать этому органу больше власти.
Суть состоит в том, что необычные законы штата Джорджия о голосовании делают его пригодным для заявлений о фальсификации выборов, отметили в издании. В нем нет досрочного голосования, а вместо него производится голосование по почте.
"Мы должны ожидать всплеска местных судебных разбирательств по всему штату сразу после выборов, и не потому, что эти иски заслуживают внимания, а потому, что законодательство Пенсильвании изобилует такими возможностями", — сказал эксперт по избирательному праву и профессор юридического факультета Университета Пенсильвании Кэри Майкл Морс.
Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.
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