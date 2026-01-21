Трамп в Давосе набросился с критикой на Европу

Президент США Дональд Трамп в Давосе / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, заявив, что континент «движется не в правильном направлении».

Об этом сообщает Sky News.

При этом американский президент заявил, что европейские страны достигнут гораздо лучших результатов, если будут подражать тому, что делает его администрация в США.

«Некоторые места в Европе уже даже не узнаваемы. Я люблю Европу и хочу видеть, как Европа делает добро, но она движется не в правильном направлении», — подчеркнул Трамп.

Он также утверждал, что во многих европейских столицах стало общепринятым мнением, что экономику можно развивать только за счет «постоянно растущих государственных расходов, неконтролируемой массовой миграции и бесконечного импорта иностранных товаров».

«Результатом стал рекордный бюджетный и торговый дефицит и растущий суверенный дефицит, вызванный самой большой волной массовой миграции в истории человечества. Многие другие западные правительства очень глупо последовали этому примеру, отвернувшись от всего, что делает нации богатыми, могущественными и сильными», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что «многие части нашего мира разрушаются на наших глазах».

«Лидеры даже не понимают, что происходит, а те, кто понимает, ничего с этим не делают», — добавил он.

При этом он заверил, что мир выиграет, когда экономика США будет процветать.

«Вы идете за нами вверх, и вы идете за нами вниз», — пояснил свою мысль Трамп.

Американский президент в своем выступлении также отметил, что ему приятно находиться в швейцарском Давосе и обращаться к бизнес-лидерам — «стольких друзей, но и немногих врагов».

Напомним, министра торговли США Говарда Латника неприязненно встретили на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.На ужине, организованном для участников мероприятия сопредседателем ВЭФ Ларри Финком, американского чиновника буквально освистали.