- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп в очередной раз призвал канадцев проголосовать за присоединение к США
Он призвал положить конец "искусственно проведенной линии", отделяющей США от Канады.
Президент США Дональд Трамп призвал канадцев поддержать идею о том, чтобы Канада стала 51 штатом Соединенных Штатов.
Соответствующий Трамп сделал в своем аккаунте в Truth Social, передает BBC.
Трамп заявил, что присоединение к США позволит канадцам вдвое снизить налоги, бесплатно усилить военную мощь до самого высокого уровня в мире и значительно увеличить объемы производства в таких отраслях как автомобилестроение, металлургия, энергетика и лесопромышленность.
"Выберите человека, который имеет силу и мудрость сократить ваши налоги вдвое и увеличить все ваши предприятия в четыре раза без тарифов или налогов", - написал Трамп.
Он также призвал положить конец "искусственно проведенной линии", отделяющей США от Канады, добавив: "Посмотрите, какой красивой была бы эта земля".
В заключение Трамп отметил, что Америка "больше не может субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год", если страна не станет частью Соединенных Штатов.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна будет стремиться резко уменьшить зависимость от Соединенных Штатов, поскольку Вашингтон перестал быть надежным партнером.