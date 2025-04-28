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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп в очередной раз призвал канадцев проголосовать за присоединение к США

Он призвал положить конец "искусственно проведенной линии", отделяющей США от Канады.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп призвал канадцев поддержать идею о том, чтобы Канада стала 51 штатом Соединенных Штатов.

Соответствующий Трамп сделал в своем аккаунте в Truth Social, передает BBC.

Трамп заявил, что присоединение к США позволит канадцам вдвое снизить налоги, бесплатно усилить военную мощь до самого высокого уровня в мире и значительно увеличить объемы производства в таких отраслях как автомобилестроение, металлургия, энергетика и лесопромышленность.

"Выберите человека, который имеет силу и мудрость сократить ваши налоги вдвое и увеличить все ваши предприятия в четыре раза без тарифов или налогов", - написал Трамп.

Он также призвал положить конец "искусственно проведенной линии", отделяющей США от Канады, добавив: "Посмотрите, какой красивой была бы эта земля".

В заключение Трамп отметил, что Америка "больше не может субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год", если страна не станет частью Соединенных Штатов.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна будет стремиться резко уменьшить зависимость от Соединенных Штатов, поскольку Вашингтон перестал быть надежным партнером.

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